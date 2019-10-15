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Видеофакт: Молодой белорус эффектно забросил шайбу в Канаде

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  • 15.10.2019, 11:12
  • 1,236
Видеофакт: Молодой белорус эффектно забросил шайбу в Канаде
Виталий Пинчук

Гол дня.

В понедельник вечером прошел очередной матч в регулярном чемпионате OHL (хоккейной лиги Онтарио — одной из основных юниорских лиг в Канаде), за который выступает белорусский нападающий Виталий Пинчук, пишет hockey.by.

«Фронтенакс» встречались в гостях с «Оттавой 67’s» и после первого периода вели со счетом 5:1. Одну из шайб на 11-й минуте забросил как раз Виталий, мастерски разобравшись с голкипером хозяев после выхода в ноль.

Несмотря на солидный перевес, «Кингстон» умудрился проиграть встречу, по ходу которой выигрывал 5:1, 6:4 и 7:6. Сумасшедший матч завершился победой «Оттавы» в овертайме – 8:7.

Пинчук, выходивший на лед в первом звене, помимо гола отметился ассистентским баллом при шестом взятии ворот и завершил игру с показателем полезности «+1». Всего в активе форварда 6 (3+3) очков в 9 матчах чемпионата.


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