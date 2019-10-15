СМИ: В Минске по запросу США задержали экс-сотрудницу российской «фабрики троллей» 5 15.10.2019, 12:48

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Анна Богачева находится под санкциями Вашингтона.

В столице Беларуси Минске задержали россиянку Анну Богачеву, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

В 2018 году Богачеву включили в список американских санкций из-за работы в Агентстве интернет-исследований, известном как «фабрика троллей».

Отмечается, что Богачеву задержали по запросу США вечером 13 октября в одной из гостиниц.

Россиянка ехала отдыхать вместе с мужем и ребенком, отметил источник. После задержания Богачева связалась с консульством России в Беларуси.

Официального подтверждения задержания Богачевой нет.

Агентство интернет-исследований, известное как «фабрика троллей», внесено в санкционный список США из-за вмешательства в выборы президента США в 2016 году. Обвинения выдвинул специальный прокурор Роберт Мюллер, который проводил расследование «российского дела».

По данным прокуроров, агентство контролируется российским бизнесменом Евгением Пригожиным, который имеет тесные связи в российских военных и политических кругах.