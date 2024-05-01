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Ученые: Клюква может предотвращать диабет и болезни сердца

  • 1.05.2024, 14:29
  • 1,078
Ученые: Клюква может предотвращать диабет и болезни сердца

Польза есть уже на четвертый день после начала употребления.

Канадские ученые из Университета Лаваля обнаружили, что клюква улучшает микробиоту (сообщество бактерий) кишечника и помогает избежать таких хронических заболеваний, как диабет и болезни сердечно-сосудистой системы. Исследование опубликовано в научном журнале NPJ Biofilms and Microbiomes (NPJ BFMB).

Ягоды клюквы полезны для здоровья благодаря высокому содержанию полифенолов и олигосахаридов — небольших волокон, способствующих микробной активности.

В рамках исследования 40 участников употребляли клюквенную добавку в форме капсул утром и вечером, что было эквивалентно приему 60 граммов свежей клюквы.

В начале эксперимента и через четыре дня у добровольцев собрали образцы плазмы крови, мочи и кала.

Команда выяснила, что вещества из клюквенного экстракта способствуют развитию бактерий рода Bifidobacterium, что снижает риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Клюква также стимулирует бактерию Akkermansia muciniphila, которая играет важную роль в слизистой оболочке кишечника, помогая уменьшить воспаление и укрепить кишечный барьер. 

По словам ученых, при включении в сбалансированную диету экстракт клюквы могут изменить уровень воспаления в кишечнике и улучшить прогноз хронических заболеваний. Стимулируя бактерии Akkermansia muciniphila и Bifidobacterium, микробиота регенерирует и воссоздает противовоспалительную среду.

Исследователи подчеркнули, что польза от приема клюквы проявляется уже через четыре дня после начала употребления экстракта.

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