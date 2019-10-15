Каких льгот не хватает белорусским пенсионерам? 7 15.10.2019, 14:50

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Результаты опроса говорят сами за себя.

Сайт tut.by попросил читателей рассказать о том, каких льгот для пенсионеров нам не хватает.

По данным на утро 15 октября, в опросе проголосовало почти 3000 человек. Из них 61% считает, что в Беларуси нужно ввести льготы на лекарства, 43% — вернуть льготы на проезд, 26% — ввести льготы на санаторно-курортное лечение, 21% — больше субсидировать коммуналку (в опросе можно было выбрать несколько вариантов ответа). Еще 26% считают, что существующих льгот достаточно, но надо увеличить размер пенсий. А 4% ответили, что новые льготы вводить не нужно, и более того — следовало бы убрать и уже существующие.

Многие читатели воспользовались опцией «написать свой вариант ответа» и предложили свои варианты льгот для пенсионеров. Для удобства мы разделили их на группы.

Здоровье: зубные протезы и занятия спортом

Большинство участников опроса в принципе высказались в пользу льгот, которые так или иначе связаны со здоровьем. В дополнение к льготам на лекарства и на путевки на санаторно-курортное лечение еще десять человек указали, что, по их мнению, государство должно оплачивать пенсионерам протезирование зубов (как предлагает один из них, хотя бы из самого дешевого материала — пластмассы).

Некоторые читатели считают, что льготы «на здоровье» — это, в принципе, единственные необходимые льготы.

— Нужно оставить и ввести только льготы, связанные с сохранением здоровья: оплата лекарств, медицинские услуги, посещение спортивно-оздоровительных учреждений, — высказался один из участников опроса.

А другие предлагали ввести подобные льготы с возможностью их монетизировать.

— По протоколам лечения заболеваний просчитать среднюю стоимость и добавить к пенсии: хочешь — лекарства, хочешь — апельсины, — предлагает участник опроса.

Деньги: монетизация льгот и повышение пенсий всем, кто работает на пенсии

Помимо льгот на здравоохранение, многие высказывались в пользу денег, которые пенсионеры смогли бы потратить по своему усмотрению. Семь человек указали, что выступают за монетизацию льгот, как в России, когда вместо льготы пенсионер может получить ту денежную сумму, которая заложена на нее в бюджете.

Некоторые участники опроса предлагали увеличить пенсии, но с определенными условиями. Например, одна из идей — повысить пенсии «тем, кто имеет менее 300 долларов» (сейчас средние трудовые пенсии по возрасту составляют 446,8 рубля, это 218 долларов по текущему официальному курсу).

Также читатели предлагали увеличить пенсию работающим пенсионерам (вероятно, речь идет о том, что у работающих пенсионеров, которые получают одновременно зарплату и пенсию, дополнительный стаж никак не влияет на размер выплат в будущем). А встречались и идеи перестать выплачивать пенсии работающим пенсионерам.

— Пенсионер — кто уже не работает, а кто работает — это достигший пенсионного возраста, — прокомментировал это один из читателей.

Другие идеи: отменить плату за кружки и вернуть советские вклады

У читателей было много других идей по поводу того, какие льготы могли бы пригодиться белорусским пенсионерам. Вот некоторые из них:

«Разрешить госслужащим работать и в полном объеме, как и всем остальным, получать пенсию. Они ее заслужили!» (Работающим пенсионерам, которые получили пенсию за выслугу лет на госслужбе, не платят пенсию, если они работают по трудовому договору или занимаются предпринимательской деятельностью. — прим. ред.)

«Надо вернуть деньги по вкладам и страховкам, которые были до распада СССР».

«Убрать плату за кружки пенсионерам в центрах социального обслуживания населения».

«Отменить дорожный налог».

«Не повышать пенсионный возраст»

«Пенсию начислять на основании фактически проработанных лет и лет, потраченных на воспитание детей (на каждого ребенка в отдельности), а не от фактически получаемой зарплаты. В первом случае заслуги на получение более высокой пенсии больше».

«Нужны путевки на отдых».

«Отменить льготы за долгожительство, потому что это очередной жест. Так можно ввести льготы за ЗОЖ пенсионера или сохранение привлекательной внешности».

«Нужна новая пенсионная система, способная дать человеку, который трудился всю жизнь, достойно хотя бы не жить, а существовать на пенсию».