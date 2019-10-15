Три четверти россиян не видят смысла в уплате налогов 2 15.10.2019, 15:04

Доля одобряющих «теневой бизнес» выросла в 1,5 раза за два года.

Подавляющее большинство населения России лояльно или с одобрением относится к работе бизнеса «в тени» - без уплаты налогов и сборов в бюджет, пишет finanz.ru.

За последние два года доля одобряющих «теневую» оплату товаров и услуг без официального оформления выросла почти в 1,5 раза: если в 2017 году таких было 50,8%, то в текущем уже 72,9%, следует из опроса, проведенного Институтом общественных наук РАНХиГС.

«Исследование выявило тревожный симптом», - констатирует директор научно-исследовательского центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС Андрей Покида: растет не только пассивная лояльность к теневой экономике, но также активное ее одобрение.

Все больше россиян считают, «что неофициальная экономическая деятельность в целом приносит больше пользы для общества», говорит Покида.

В 2019 году доля тех, кто считает работу «в тени» полезной, выросла до 12,7% - максимума более чем за 20 лет, который не наблюдался в российском обществе с середины 1990х.

Доля кто, кто уверен в том, что от теневой занятости больше вреда, чем пользы, напротив, за два года рухнула почти вдвое - с 35% в 2017 году до 20,8%.

Главной причиной, по мнению участников опроса, является несправедливость налоговой политики - на это указали половина респондентов из числа работающего населения.

Снижение налогов наибольшее число участников опроса (45,1%) назвало основной причиной, которая могла бы заставить их выйти из тени.

Распространенность теневых форм оплаты труда в стране не снижается, несмотря на попытки Минфина и ФНС ликвидировать «зарплаты в конвертах».

В 2013 году работа без официального оформления была основным источником заработка у 11,9% населения, а в 2019-м эта доля выросла до 13,1%.

«Распространенность некриминальной «теневой» экономики во многом связана с правовым нигилизмом части российских граждан и их ориентацией на прагматические ценности. Ни угрызения совести, ни гражданский долг не являются теми факторами, которые могли бы склонить этих россиян к легализации своей «теневой» трудовой деятельности», - цитирует Покиду РБК