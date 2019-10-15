Дэниел Фрид: Если Лукашенко переступит черту, США отреагируют 14 15.10.2019, 15:09

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Дэниел Фрид

Для Вашингтона независимость Беларуси стоит на первом месте.

Бывший координатор Государственного департамента США по вопросам санкций, эксперт аналитического центра «Atlantic Council» и экс-посол США в Польше Дэниел Фрид оценил возвращение посла американского посла в Беларусь, а также рассказал Сharter97.org о «красных линиях» для режима Лукашенко.

- Господин Фрид, США и Беларусь впервые за 11 лет обменяются послами. Почему американцы решили пойти на этот шаг, учитывая тот факт, что режим Лукашенко не изменился?

- Вы правы. Это как раз проблема для американцев. Можно разорвать отношения с недемократическим режимом, но с риском, что независимость Беларуси не удержится. Это сложный выбор. Может показаться, что мы закрываем глаза на права человека, но это не так. Американцы много лет рассматривали разные варианты и возможности. Лично я поддерживаю нынешнюю политику сотрудничества с Минском. Не потому, что мне безразличны права человека и демократия, а потому, что именно в этот период сохранение независимости Беларуси является самым важным. Пока будет существовать независимое белорусское государство, будет и надежда на будущее. А если Россия захватит Беларусь, то и надежды не будет. Это драматическая ситуация и мой нерафинированный ответ на ваш вопрос.

- Вы считаете, что Лукашенко является гарантом независимости Беларуси? Это ведь он поставил нашу страну в зависимость от России.

- Я не уверен, но мне кажется, что Лукашенко хочет быть хозяином в своей стране, а не заместителем Путина. Возможно, мы ошибаемся. Но в момент, когда мы будем налаживать контакты с Минском, мы также будем поддерживать контакты и с белорусским гражданским обществом, и с диссидентами. Без прессинга со стороны правительства. По-английски мы говорим так: to track policy - то есть ангажирование на официальном уровне и поддержка гражданского общества. И мы не откажемся от второй стороны нашей политики. Это наше обязательство. Поэтому хорошо, что у американцев есть посольство в Минске, чтобы поддерживать контакты. Россияне говорят, что мы собираемся делать там цветную революцию... Это глупости. Речь идет всего лишь о контактах с независимым обществом. Это наша работа.

- В следующем году в Беларуси пройдут президентские выборы. Значит ли это, что мнение американцев в отношении Лукашенко может измениться, когда они своими глазами увидят, как проходят так называемые выборы…

- У нас есть определенная черта. Если Лукашенко перейдет эту черту, то нам будет трудно поддерживать отношения с таким режимом. Наша терпимость и толерантность ограничены. Я прекрасно понимаю, что оппозиция скептически относится к контактам с режимом. Окей, Америка - это свободная страна и мы воспринимаем любую критику и открыты к этому. Мы будем реагировать на события по мере их поступления.

Я прекрасно помню, как во время военного положения в Польше мы старались сотрудничать и с правительством Ярузельского, и с оппозицией «Солидарности». Нас критиковали и в кругах «Солидарности», и в кругах коммунистов. Оказалось, что наша политика оказалась правильной, хотя в тот момент мы не были уверены в этом. Мы ищем баланс.