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В Литве будут выплачивать тысячу евро за более экологичный автомобиль

  • 15.10.2019, 15:29
В Литве будут выплачивать тысячу евро за более экологичный автомобиль
Иллюстрационное фото

Для получения компенсации есть ряд условий.

12 октября министерство окружающей среды Литвы определило порядок, по которому гражданам, сменившим автомобиль на модель с более низким уровнем выбросов углекислого газа, выплатят компенсацию в тысячу евро, сообщает корреспондент Charter97.org из Вильнюса.

Для получения компенсации есть ряд условий. Заявление о возмещении можно подать только при наличии свидетельства об утилизации старого автомобиля с истекшим сроком эксплуатации, которым лицо владело не менее года. Выплаты можно будет получить на покупку автомобиля класса M1, выбросы СО2 которого составляют меньше 130 г/км.

При этом первая дата регистрации автомобиля в ЕС должна быть не раньше 1 января 2013 года, автомобиль должен работать на бензине, сжиженном или природном газе, этаноле, электричестве или комбинированном топливе. Претендент на пособие должен купить менее загрязняющий окружающую среду автомобиль или взять его в лизинг на свое имя. Компенсация за транспортное средство с одним номером может быть получена только один раз.

Получивший компенсацию человек обязуется в течение двух лет сохранять автомобиль, за который были частично возмещены средства. Это не распространяется на случаи, если транспорт будет поврежден в аварии.

Компенсации за покупку автомобилей с меньшими выбросами СО2 включены в меры по сокращению выбросов парниковых газов в транспортном секторе и улучшению качества воздуха.

С 2020 года в Литве вводится налог на загрязняющие окружающую среду автомобили. За дизельный автомобиль налог придется платить, если выбросы CO2 на 1 км превысят 116 г, за бензиновый и газовый – 130 г.

Минимальный налог на дизельный автомобиль при выбросах CO2 в 116-130 г составит 80 евро. Минимальный налог на бензиновый и газовый автомобиль составит 40 и 36 евро при выбросах 131-140 г CO2 на км.


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