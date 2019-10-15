В Литве будут выплачивать тысячу евро за более экологичный автомобиль 15.10.2019, 15:29

Иллюстрационное фото

Для получения компенсации есть ряд условий.

12 октября министерство окружающей среды Литвы определило порядок, по которому гражданам, сменившим автомобиль на модель с более низким уровнем выбросов углекислого газа, выплатят компенсацию в тысячу евро, сообщает корреспондент Charter97.org из Вильнюса.

Для получения компенсации есть ряд условий. Заявление о возмещении можно подать только при наличии свидетельства об утилизации старого автомобиля с истекшим сроком эксплуатации, которым лицо владело не менее года. Выплаты можно будет получить на покупку автомобиля класса M1, выбросы СО2 которого составляют меньше 130 г/км.

При этом первая дата регистрации автомобиля в ЕС должна быть не раньше 1 января 2013 года, автомобиль должен работать на бензине, сжиженном или природном газе, этаноле, электричестве или комбинированном топливе. Претендент на пособие должен купить менее загрязняющий окружающую среду автомобиль или взять его в лизинг на свое имя. Компенсация за транспортное средство с одним номером может быть получена только один раз.

Получивший компенсацию человек обязуется в течение двух лет сохранять автомобиль, за который были частично возмещены средства. Это не распространяется на случаи, если транспорт будет поврежден в аварии.

Компенсации за покупку автомобилей с меньшими выбросами СО2 включены в меры по сокращению выбросов парниковых газов в транспортном секторе и улучшению качества воздуха.

С 2020 года в Литве вводится налог на загрязняющие окружающую среду автомобили. За дизельный автомобиль налог придется платить, если выбросы CO2 на 1 км превысят 116 г, за бензиновый и газовый – 130 г.

Минимальный налог на дизельный автомобиль при выбросах CO2 в 116-130 г составит 80 евро. Минимальный налог на бензиновый и газовый автомобиль составит 40 и 36 евро при выбросах 131-140 г CO2 на км.