Пенс и Помпео отправляются в Турцию на переговоры о прекращении огня в Сирии 16.10.2019, 7:35

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Президент США предупредил об усилении санкций в отношении Анкары.

Вице-президент США Майк Пенс возглавит американскую делегацию, которая отправится в Турцию на переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом для остановки вторжения на северо-восток Сирии. Об этом во вторник заявил президент Дональд Трамп, передает «Голос Америки».

«Майк [Пенс] возглавит [делегацию] с госсекретарем Помпео. Они выезжают завтра. Мы просим о прекращении огня. Мы ввели самые жесткие санкции, которые можно себе представить. У нас в запасе много [других санкционных мер], если они не возымеют действия, включая высокие пошлины на сталь», - заявил Трамп, выступая в Розовом саду Белого дома.

В состав делегации, которая отправится в Анкару на переговоры с Эрдоганом, также войдут советник по национальной безопасности Роберт О’Брайен и посол Джеймс Джеффри, спецпредставитель Госдепартамента по взаимодействию с Сирией и с международной коалицией по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство».

Пенс подтвердит обязательство США «достичь немедленного прекращения огня и создать условия для урегулирования путем переговоров», говорится в заявлении Белого дома. Во время встречи вице-президент также собирается сказать о том, что Дональд Трамп твердо намерен «сохранить экономические санкции в отношении Турции до тех пор, пока не будет достигнуто решение».

«Цель номер один – [...] попытаться достичь прекращения огня дипломатическими методами. Взять ситуацию под контроль. Она очень... сложная. Это опасно для наших военных. Это ставит под угрозу борьбу против «ИГ». Это ставит под угрозу... содержание почти 10 тысяч заключенных», - заявил во вторник представитель Госдепартамента.

Собеседник заметил, что на данный момент ни одна попытка побега заключенных не увенчалась успехом. Речь идет о содержащихся под стражей боевиках «ИГ» и членах их семей. По словам представителей сирийских курдов, сотням подозреваемых в работе на «ИГ» удалось сбежать из заключения.

В Пентагоне сообщили, что американская военная авиация провела «демонстрацию силы» в Сирии после того, как поддерживаемые турками боевики приблизились к американским военным во время вторжения на северо-запад Сирии.

Представитель Пентагона во вторник сообщил, что американские военные покинули город Манбидж в рамках вывода сил из северной Сирии.

США не ограничились только требованием к Анкаре прекратить военную операцию, повысив пошлины на сталь и прекратив переговоры о заключении с Турцией торгового соглашения на 100 млрд долларов.

Выступая во вторник в Сенате, лидер сенатского большинства Митч Макконнелл заявил, что он рад слышать, что делегацию возглавит Майк Пенс. Макконнелл выразил надежду на то, что Турция - союзник США внимательно прислушается к претензиям Вашингтона.

Эрдоган во вторник заявил, что он сказал Трампу о том, что Турция никогда не пойдет на прекращение огня в северной Сирии.