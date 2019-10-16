Как российские студенты стали политической силой 16.10.2019, 11:29

Фото: AFP

Учащиеся московских вузов стали движущей силой протестов в столице РФ.

Летом 2019 года студенты в Москве стали заметны как политическая сила: у них есть свои организации, инициативные группы и даже СМИ. Студенты ходят на акции, проводят мероприятия в поддержку политзаключенных и делают заявления от имени сообщества. Оформилось это сообщество не внезапно – студенты шли к солидарности годами. Все организации самоуправления, профсоюзы и группы, которые оказались на виду этим летом, начали с решения внутренних, бытовых проблем внутри своих университетов.

От "Нет коррупции в вузах" к "Свободу Егору Жукову" – корреспондент "Настоящего Времени" поговорила со студентами и преподавателями о том, как активизм в университетах прошел этот путь и куда движется дальше.

"Это стипендия или злая шутка?"

Студенческий профсоюз Community начал активную работу всего два месяца назад. Его создатели решили, что профсоюз должен быть межвузовским: проблемы во всех университетах и институтах плюс-минус одни и те же, а студсоветы обычно контролируют администрации университетов. "Нужна какая-то независимая альтернативная сила", – говорит один из членов профсоюза, выпускник "Высшей школы экономики" (НИУ ВШЭ) Митя Поротиков.

"Это стипендия или злая шутка?" – написано на одном из плакатов, с которым участники Community вышли на митинг на проспекте Сахарова 29 сентября 2019 года. "1600 рублей в месяц – такая средняя стипендия по Москве. На эти деньги нельзя не только жить, но и даже оплатить проездной и купить тридцать дошираков. Это приводит к тому, что студенты вне зависимости от вуза вынуждены идти работать, что неизбежно сказывается на успеваемости", – объясняет Поротиков.

Студенты на проспекте Сахарова 29 сентября 2019 года. Фото: Елизавета Нестерова

Образование должно быть бесплатным, студент должен не работать, а учиться и жить в достойных условиях – такого положения вещей намерены добиваться члены профсоюза. Одна из проблем, требующих немедленного решения, – общежития.

"Каждый год вузы обещают своим иногородним абитуриентам достаточное количество общежитий. Мы буквально несколько дней назад помогли решить проблему студенту в МГОУ, который был вынужден, приехав в Москву из Новороссийска, ночевать в круглосуточных кафе, потому что ему не дали место в общежитии, хотя обещали", – рассказывает Поротиков.

Проблему одного решили – но еще двадцати студентам того же вуза по-прежнему негде жить. Члены профсоюза обещают помочь и им. "Та же проблема в РУДН, где люди вынуждены залезать через окна в общежития. У них нет места, а значит, нет и пропуска – они ночуют на чемоданах в коридорах", – говорит Митя Поротиков.

В профсоюзе полагают, что проблема связана с коррупцией: администраторы общежитий сдают места "мертвых душ" (студентов, которые числятся, но фактически не живут в общежитиях) в аренду людям, которые не имеют к вузу отношения. "Такое место в общежитии продают мигрантам", – говорит Поротиков, но сразу спохватывается: "Нам очень важно подчеркнуть, что мы не против мигрантов, мы против коррупции. Мы в принципе против дискриминации по любым социальным и врожденным признакам: сексуальная ориентация, пол, возраст, расовая или религиозная принадлежность. Каждому найдется место в нашем профсоюзе".

От общежитий до фестиваля "за Крым"

История инициативной группы МГУ началась в 2009 году тоже из-за проблем с общежитиями. Под предлогом борьбы с "нелегалами" администрация попыталась ограничить доступ в общежитие главного здания после 23:00 для всех гостей, в том числе учащихся и сотрудников МГУ. Компания активных студентов собрала более 1700 подписей за сохранение правил прохода. После нескольких протестных собраний и переговоров начальник Управления общежитиями МГУ решил не менять правила для гостей. А активисты сохранили группу для решения других проблем.

Через два года студенты восприняли в штыки еще одну попытку ограничить доступ людей в общежития под предлогом введения электронных пропусков. Инициативная группа собрала в два раза больше подписей (более 3500) и организовала акцию "Оккупай ректорат" – бессрочное собрание. Оно будет продолжаться до тех пор, пока ректор Виктор Садовничий не встретится со студентами и не выслушает их требования, объявили студенты. Стратегия сработала: Садовничий выслушал активистов и создал ректоратскую комиссию с их участием.

Кампании инициативной группы долгое время были связаны в основном с проблемой жилья. Когда в МГУ стали принимать по результатам ЕГЭ и количество студентов из других городов увеличилось, ректорат "уплотнил" старые общежития и стал заселять вновь прибывших вопреки санитарным нормам. В сентябре 2013 года группа начала онлайн-кампанию против этих уплотнений: составила инструкцию для студентов по подаче жалобы в Роспотребнадзор. Когда начались незапланированные проверки, администрация нашла дополнительный жилой фонд.

В том же году инициативной группе пришлось не только заняться бытом, но и проявить солидарность: ректорат попытался уволить сотрудника мехмата и активиста Михаила Лобанова. Его обвинили в том, что он возглавляет недовольных студентов и подогревает среди них протестные настроения.

Лобанов входил в инициативную группу с момента основания в 2009-м. Тогда его самого, студента, пытались выселить из общежития. Через два года Михаил (тогда уже сотрудник мехмата) стал замдекана по общежитиям, но в апреле 2011 года исполняющий обязанности декана факультета отменил приказ о его назначении – студенты уверены, что под давлением ректората. В апреле 2012 года Лобанова попытались отчислить из докторантуры, но неудачно, а в феврале 2013-го с ним отказались продлить преподавательский контракт. Кампанию студентов "За Лобанова!" освещали СМИ, активисты собрали тысячи подписей и пошли с ними к декану. Лобанова оставили на мехмате, продлив контракт.

Одной из самых успешных сами студенты считают кампанию за перенос памятника Владимиру. В 2015 году власти Москвы хотели установить на смотровой площадке Воробьевых гор 24-метровый памятник князю, крестившему Русь. Инициативная группа студентов объединилась с местными жителями в борьбе против монумента на территории, имеющей тройной охранный статус. Организовали одиночные пикеты возле Мосгордумы, провели протестный митинг на 200 человек у главного здания МГУ. То, что памятник-гигант в итоге стоит на Боровицкой площади, а не возле университета, студенты считают и своей победой. "Я думаю, что у памятника было и символическое значение. Владимир все-таки", – усмехается один из бывших активистов, выпускник факультета вычислительной математики и кибернетики – тоже Владимир.

Митинг-концерт "Весна" на Воробьевых горах, 18 марта 2017 года. Фото: RFE/RL

В 2017 году протест студентов вызвало другое "символическое" мероприятие – митинг-концерт "Весна" возле главного здания МГУ, приуроченный к трехлетию аннексии Крыма. Их возмущала не только "сомнительная" политическая окраска происходящего, но и салют возле общежитий, и отмена автобусного сообщения. Инициативная группа месяц пыталась повлиять на администрацию МГУ: запустила петицию, организовала пикет против фестивалей на территории университета, которые мешают жителям главного здания и других корпусов. Но "Весне" все равно дали дорогу на территорию МГУ.

Тогда один из аспирантов в день события вывесил из окна общежития украинский флаг. Почти сразу к нему пришли сотрудник местного ОВД (на территории вуза есть собственное отделение полиции) и трое людей в штатском, которые представились сотрудниками ФСБ. Молодого человека задержали и, как он потом рассказал, избили.

Политизированный фестиваль и фан-зона Чемпионата мира по футболу на территории МГУ – главные неудачи инициативной группы. В 2018 году студенты собрали четыре тысячи подписей против фанатской зоны на Воробьевых горах и попытались опять устроить "Оккупай ректорат". Но ректор Садовничий не просто не пустил студентов в свой кабинет, а входы на этаж, где этот кабинет находится, перекрыли сотрудники ЧОП – частной охранной фирмы, которая работает в МГУ.

"Да, эту битву мы проиграли, но надо отметить: после этой истории на территории МГУ больше не проводили ни одного массового мероприятия, которое бы мешало жителям главного здания", – говорит выпускник философского факультета МГУ Михаил.

Профилактические беседы со студентами и бабушкой

Во время крупных кампаний и при подготовке резонансных акций участников инициативной группы МГУ вызывают в деканат и учебную часть: "В основном профилактические беседы ведет замдекана, кто-то из учебной части. Давят на научруков", – говорит студентка биофака Таня.

"Некоторые начинают креативить, как мой замдекана", – подхватывает студентка физфака Маша. Она рассказывает, как во время подготовки акции против фан-зоны на территории МГУ заместитель декана позвонил ее 80-летней бабушке и сказал, что внучка устраивает оранжевую революцию и у нее будут проблемы. "А бабушка у меня старенькая, смотрит телевизор, она сразу позвонила мне, очень напуганная", – говорит Маша.

Представители МГУ не ответили на просьбу корреспондента прокомментировать этот эпизод и обсудить взаимоотношения администрации и студентов из инициативной группы.

Акция солидарности студентов МГУ с арестованным аспирантом Азатом Мифтаховым. Фото: инициативная группа МГУ

Студенты рассказывают, что после одной из крупных акций Вконтакте появилась группа "Второй университетский", где стали публиковать их личные данные. "Причем пишут такое, что по открытым источникам не узнаешь, что-то, что мы друг другу-то не рассказывали", – говорит Таня с биофака. Переписки из взломанных чатов, обвинения, что "протестуют на деньги Запада". "Пишут в типичной манере кремлеботов. Ровно те же обвинения нам во время борьбы с фан-зоной предъявлял блогер Максим Кононенко", – поясняет Таня.

В 2019 году, когда студенты начали выходить не только к главному зданию МГУ, но и на улицы Москвы уже с политическими лозунгами, ректор университета Садовничий призвал студентов "быть очень аккуратными", хотя и признал их право на выражение мнения. Его коллега из РГГУ Александр Безбородов заявил, что если студента из его университета задержат на "незаконной акции", то реакция будет "жесткой" – вплоть до отчисления.

Харассмент и политика в вузах. Журнал DOXA

"Мы выражаем свою крайнюю озабоченность Вашей репликой <...> и настоятельно просим Вас как ректора РГГУ сосредоточить свое внимание на целях деятельности университета, утвержденных его уставом, а не на изыскании способов наказания обучающихся за их внеуниверситетскую деятельность", – после открытого обращения к Безбородову студентов пресс-служба РГГУ опубликовала уточнение заявления ректора. "Я никого не хочу отчислять", – объяснял Безбородов, подчеркивая, что заботился только о безопасности студентов.

Возмущенное письмо студентов и выпускников к ректору выпустил студенческий журнал DOXA (произносится как "докса"). Он появился в феврале 2017 года, сначала в него писали только студенты гуманитарного факультета ВШЭ, в основном на бытовые и внутриуниверситетские темы. "Просто в какой-то момент повестка студентов закономерно расширилась до общественной", – объясняет один из редакторов журнала, аспирант исторического факультета ВШЭ Армен Арамян.

Он рассказывает, что DOXA с самого начала придумывалась как медиаресурс, потому что эта ниша еще не была занята никем из студентов: "Конечно, мы знали о существовании, например, инициативной группы МГУ, у них что-то вроде профсоюза. Мы хотели создать студенческое СМИ". Рассказывали о качестве образования, о случаях давления на студентов: "Писали про проблемы в Европейском университете или в Шанинке. Нашим первым открытым письмом был призыв студентов и сотрудников Вышки поддержать Европейский университет. Сейчас у нас таких открытых писем разным адресатам уже около пятнадцати″, – говорит Арамян.

Армен Арамян. Фото: RFE/RL

В 2018 году журнал подготовил материал о харассменте в университетах по всему миру и рассказал о преподавателе ВШЭ Сергее Володине, которого обвинили в домогательствах к студентке. Поведение Володина обсудили на этической комиссии университета, он сам настоятельно просил авторов студенческого журнала удалить публикацию и написать опровержение, но они отказались. Материал остался на сайте DOXA, но этическая комиссия ВШЭ не нашла в действиях преподавателя признаков домогательств и решила никак его не наказывать.

Сейчас большинство пишущих для журнала – все еще студенты Вышки, но там публикуются молодые люди и из других вузов. Основная повестка DOXA – репрессии в отношении студентов и преподавателей. При журнале появился телеграм-бот, в который участники университетского сообщества могут обратиться за правовой помощью. Летом 2019-го DOXA много писала о задержаниях и рассказывала, как вести себя в автозаке и отделении полиции.

А в сентябре 2019-го редакции запретили участвовать в "Дне Вышки" в Парке Горького – студенческом фестивале университета, на который DOXA зарегистрировалась еще в апреле. Это произошло после того, как журнал сообщил, что во время праздника на его стенде можно будет "написать письмо политическим заключенным и поучаствовать в викторине на знание своих прав при задержании". Через несколько часов с редакцией связался и. о. директора Высшей школы экономики по информационной политике Олег Солодухин и заявил, что все перечисленное "не соответствует Декларации ценностей НИУ ВШЭ, в частности, принципу политического нейтралитета".

Вышка: Егор Жуков и политический нейтралитет

"Я их, конечно, знаю, мы с ними дружим, сотрудничаем. Я там даже публиковался", – преподаватель правовых и управленческих дисциплин в Высшей школе экономики Павел Кудюкин вышел на митинг 29 сентября в университетской колонне вместе со студентами. Он рассуждает о неоднородности Вышки: не все преподаватели разделяют отношение руководства к DOXA и другим инициативам студентов.

На фоне массовых акций и задержаний лета 2019-го эта разнородность проявилась особенно ярко. Десятки преподавателей подписывали обращения и поручительства за арестованного студента Егора Жукова. Другие дистанцировались.

"Естественно, появилась группа лоялистов, которые говорят, что университет вне политики, в то же время неожиданно активизировались студенты и преподаватели с активной гражданской позицией, – рассуждает Кудюкин. – Университет существует не в вакууме, это важная часть общества, и многое в университете зависит от того, что происходит в обществе в целом. Вышка всегда позиционировалась и в хорошем, и в плохом смысле как либеральный университет, но под давлением властей этот хороший либерализм заметно потускнел, что не радует".

Преподаватель отмечает, что подчеркнутая "аполитичность", которую вуз навязывает студентам, плохо сочетается с избирательной кампанией в Мосгордуму сотрудницы ВШЭ Валерии Касамары: "Либо уж университет вне политики, либо в политике. Я подозреваю, что этот выбор руководством университета был сделан после предложения, от которого сложно отказаться, – похожая история была с избранием в прошлый состав городской Думы Ярослава Кузьминова. Для Вышки это шанс укрепить свою связь с московскими властями, с федеральными они и так... Это подчеркнуло, что декларируемая "внеполитичность" очень лицемерна".

Плакат в поддержку Егора Жукова на митинге 10 августа 2019 года. Фото: Reuters

Впрочем, сама Валерия Касамара, хотя и неодобрительно высказывалась о митингах лета-осени 2019 года, выступила в суде с поручительством за студента ВШЭ Егора Жукова. Вуз тоже пообещал оказывать арестованному студенту правовую помощь "всеми законными методами". Студенты выходили с плакатами в поддержку Жукова на все последующие акции, DOXA писала о нем буквально ежедневно, рассказывали и о других обвиняемых по "московскому делу". 3 сентября 2019 года Жукова перевели из СИЗО под домашний арест, но его дело не закрыто.

За свободу молодости (и политзаключенных)

"Когда я пришел в магистратуру РУДН, я начал в своей группе объяснять, что такое политзэки, что такое "московское дело", почему это важно знать. Сейчас одногруппники у меня прошаренные и на митинги ходят", – рассказывает Дмитрий Сидоров, один из ведущих телеграм-канала Avtozak LIVE. Сидоров занимается студенческим активизмом, как он сам это называет: на парах каждое выступление с докладом на любую тему начинает с того, что пишет на доске имена фигурантов "московского дела", которые сейчас под арестом.

"Мне это важно. Слава богу, что я сам не под уголовкой, но я был близок к этому", – объясняет молодой человек. Сидорова задержали на Трубной площади 15 июля 2019 года и обвинили в том, что он бросил в толпу дымовую шашку, хотя очевидцы видели, что это сделал другой человек. По словам студента, преподаватели относятся к его активности скорее доброжелательно, многие поддерживают, а с давлением со стороны администрации вуза он еще ни разу не сталкивался.

"Но когда были выборы президента, мой друг пришел с браслетом "Навальный 20!8″, и его час отчитывал декан. Таких историй много", – припоминает Сидоров. По его оценке, студенты в РУДН скорее либеральные: "Тяжелее найти сторонника Путина, чем сторонников Навального". Кстати, оппозиционер Алексей Навальный окончил как раз РУДН. "У нас есть прекрасная история, которая произошла пару лет назад. Вывесили доску почета для выдающихся выпускников университета. Через 5 минут на ней была фотография Навального, а через 10 минут эту доску сняли и больше никогда не вешали", – смеется Сидоров и заходит в помещение Бумажной фабрики.

На концерте “За свободу молодости”. Фото: Елизавета Нестерова

На Бумажной фабрике в Басманном районе Москвы в начале сентября студенты из Community, инициативной группы МГУ, "Университета в Яме" и журнала DOXA провели концерт "За свободу молодости". На сцене музыканты, за сценой – стенд с правозащитным и студенческим мерчем: вырученные от продажи билетов и футболок средства организаторы направят на оплату штрафов за летние митинги, а также на нужды обвиняемых по "московскому делу".

"С одной стороны, когда мы учились, тоже были протесты, собственно, была "Болотка", но у нас не было такой студенческой солидарности, – говорит организатор помощи фигурантам "московского дела" Мария Черных. – С другой стороны, когда я училась в РГГУ, я представить не могла, что мой ректор будет угрожать отчислением за выход на пикеты". Уровень солидарности студентов и сила прессинга со стороны администраций вузов взаимосвязаны, считает Черных: "Но это история про курицу и яйцо. Может, солидарность – это реакция на прессинг, или прессинг – реакция на то, что ребята начинают проявлять межвузовскую солидарность и сейчас менее разрозненные, чем 10-15 лет назад".

На концерте в поддержку политзаключенных студент Бауманки Даниил Конон обсуждает цеховую солидарность с актером Павлом Устиновым. Оба сидели в СИЗО по "московскому делу" и вышли: Конон – без обвинений, Устинов – с условным сроком. "Я хожу сейчас на свободе, получив условный, а не реальный срок, только благодаря цеховой солидарности актеров, начавшейся с флешмоба, который организовал актер Александр Паль, спасибо ему за это большое", – говорит Устинов. Он рассказывает, что сейчас много читает про дело аспиранта МГУ Азата Мифтахова.

Аспиранта и анархиста Мифтахова обвиняют в попытке поджоге офиса "Единой России" (сначала на него завели дело об изготовлении взрывчатки, но оно развалилось). С февраля 2019-го Мифтахов сидит по этому делу в СИЗО, его защита заявляла о пытках. В день концерта на Бумажной фабрике студенты начали сбор поручительств за Азата, а в начале октября первокурсницы из инициативной группы попытались на Дне открытых дверей спросить о "политзеке МГУ" Мифтахове ректора Садовничего. Их вывела из зала охрана.