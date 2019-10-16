Названы лучшие новые сериалы этой осени 16.10.2019, 11:43

Они стоят внимания.

«Новое время» изучило списки сериалов, которые выйдут на экраны осенью 2019 года и выбрал самые стоящие внимания. Журналисты добавили в список два не премьерных, но столь любимых публикой сериала — «Корона» и «Новый Папа».

«Карнивал Роу»

Премьера: 30 августа

Фэнтезийный сериал Карнивал Роу с Орландо Блумом и Карой Делевинь вышел в последние дни августа, но, без сомнения, стоит того, чтобы смотреть его и сейчас. По сюжету, в вымышленном городе Бурге живут сказочные существа — феи и эльфы, вампиры и чудовища, а по улицам разгуливает серийный убийца, которого пытается поймать частный детектив.

«Темный кристалл: Эпоха сопротивления»

Премьера: 30 августа

10-серийный сериал-фэнтези от Netflix со впечатляющими спецэффектами и графикой. Это по сути приквел к одноименному фильму 1982 года Джима Хенсона. События происходят на вымышленной планете Тра, где три гельфлинга — Риан, Бреа и Дит — начинают восстание против скексов. Одного из главных героев озвучит звезда фильма Рокетмен Тэрон Эджертон.

«Политик»

Премьера: 27 сентября

Сатирическая комедия режиссера Райяна Мерфи и производства Netflix рассказывает об амбициозном студенте из Санта-Барбары Пэйтоне Ховарде, который с детства мечтает стать президентом США. Роль матери Ховарда играет Гвинет Пэлтроу, также в сериале можно будет увидеть Барбру Стрейзанд.

«Невероятное»

Премьера: 13 сентября

Восьмисерийный сериал, созданный на основе статьи Невероятная история, получившей Пулитцеровскую премию, стоит внимания также потому, что его сняла режиссер украинского происхождения Лиза Холоденко. Сериал расскажет историю 18-летней школьницы Мари Адлер.

«Блудный сын»

Премьера: 23 сентября

Американский комедийно-драматический телесериал, главный герой которого гениальный криминальный психолог Малкольм Брайт помогает полиции Нью-Йорка в расследовании преступлений, в которых замешаны серийные убийцы и маньяки. Ему легко понять ход их мыслей, ведь его родной отец Мартин Уитли по прозвищу Хирург пребывает в тюрьме строгого режима за убийство двадцати человек.

«Бэтвумен»

Премьера: 6 октября

Супергеройский телесериал, основанный на комиксах о Бэтмене и посвященный его двоюродной сестре — Кейт Кейн, прозванной Бэтвумен. Кейт (ее играет Руби Роуз) — бывший солдат из Готэма, дискредитированная связью с однополчанкой. Когда ее возлюбленная исчезает при выполнении миссии, Кейт возвращается в родной город и начинает сражаться со злом и несправедливостью.

«Современная любовь»

Премьера: 18 октября

Сериал представляет собой восемь разных реальных историй об отношениях, ранее опубликованных в одноименной колонке газеты The New York Times. Здесь можно будет увидеть множество известных и любимых актеров: Энн Хэтэуэй и Дева Пателя, Софию Бутеллу и Эндрю Скотта, Тину Фей и Энди Гарсия.

«Екатерина Великая»

Премьера: 21 октября

Снятый НВО мини-сериал об императрице Екатерине II, правившей Россией 34 года. В четырех эпизодах зрителям будут показаны последние годы правления Екатерины и ее отношения с фаворитом Григорием Потемкиным. Главную роль в сериале сыграла блистательная Хелен Миррен.

«Мандалорец»

Премьера: 12 ноября

Сериал-спин-офф «Звездных войн», снятый Джоном Фавро (Железный человек, Король лев). Действие разворачивается после падения Империи и до появления Первого ордена. Главный героя — одинокий мандалорец-наемник, который путешествует по отдаленным уголкам галактики.

«Новый Папа»

Премьера: ноябрь

Продолжение популярного сериала «Молодой Папа» с Джудом Лоу в главной роли. В 10 эпизодах нового сезона, получившего другое название, кроме Лоу, снялись также Джон Малкович, Шэрон Стоун и Мэрилин Мэнсон. Режиссер — по-прежнему Паоло Соррентино. Теперь на папский престол вместо Пия XIII (Джуд Лоу) восходит англичанин, который принимает имя Иоанн Павел III (Джон Малкович).

«Корона» (3 сезон)

Премьера: 21 ноября

Не новый, но такой долгожданный сериал Корона снова выйдет на экраны. В третьем сезоне роль королевы Британии исполнит оскароносная актриса Оливия Колман, принцессы Маргарет - Хелена Бонэм Картер, а принца Филиппа — Тобайс Мензис. События нового сезона будут происходить в период с 1964 по 1976 годы.

«Утреннее шоу»

Премьера: ноябрь

Сериал о звездах утреннего телеэфира, спродюсированный Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон. Актрисы также сыграли две главные роли в нем. Компанию им составил Стив Каррел, который играет известного ведущего, который теряет работу из-за обвинений в харассменте. Сериал основан на книге журналиста CNN Браяна Стелтера Тop of the Morning.