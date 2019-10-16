Анфимов нашел крайних в падении ВВП Беларуси 16 16.10.2019, 12:30

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Фото: «Наша Ніва»

Председатель КГК передал Лукашенко «проект по борьбе с посредниками».

Лукашенко внесли на рассмотрение проект указа по борьбе с недобросовестным посредничеством. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов, передает корреспондент БелТА.

"Он находится уже на рассмотрении Лукашенко. Думаю, что он пойдет на то, чтобы провести специальное совещание по этому проекту указа и рассмотреть в комплексе все вопросы, связанные с необоснованным, недобросовестным посредничеством", - рассказал Леонид Анфимов.

По его словам, проект указа предусматривает обязательное согласование с вышестоящими организациями закупок, если они осуществляются за счет государственных денег. "Если вы хотите купить какой-то товар у посредника, то должны согласовать эту закупку. Если это колхоз и он находится в коммунальной собственности - то с тем органом, который осуществляет владельческий надзор, у кого находятся акции этого предприятия", - пояснил председатель КГК.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) резко ухудшил прогноз по росту экономики Беларуси в 2020 году - до 0,3% с 2,2%, сообщается в опубликованном 15 октября обновленном прогнозе.