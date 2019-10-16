МВФ повысил прогноз роста экономики Польши 16.10.2019, 13:05

Фото: charter97.org/Иван Межуй

У Польши один из лучших показателей в Европе.

Международный валютный фонд понизил прогноз роста мировой экономики до самой низкой отметки со времен мирового финансового кризиса десятилетней давности. По данным МВФ, в этом году рост мировой экономики составит всего 3%. В то же время прогноз роста ВВП для Польши был повышен до 4%, передает «Польское радио».

По данным Международного валютного фонда, одной из основных причин замедления мировой экономики является торговая война между США и Китаем, которая стала причиной стагнации международного товарооборота и снижения уровня инвестиций.

Согласно прогнозам МВФ, к 2024 экономический рост Китая замедлится до 5,5%. В свою очередь, уже в следующем году экономика США замедлится до 2,1%. Что касается ЕС, то его экономический рост сократится до 1,2% в этом и 1,4% – в следующем году.

На фоне ЕС и мира довольно неплохо выглядит польская экономика. Международный валютный фонд повысил прогноз экономического роста для Польши с 3,8% до 4%, это один из лучших показателей в Европе. В следующем году рост ВВП Польши сократится и составит 3,1%.

Ожидается, что безработица останется на уровне 3,8% как в этом, так и в следующем году. В то же время МВФ прогнозирует скачок инфляции. Если в этом году индекс роста цен в Польши составит 2,4%, то в следующем году он повысится до 3,5%.