Reuters: Преемница Меркель может не стать канцлером Германии 16.10.2019, 13:22

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Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Ангела Меркель

Фото: EPA

Персональный рейтинг Аннегрет Крамп-Карренбауэр существенно уменьшился.

Председатель ХДС и возможный преемник Ангелы Меркель на посту канцлера Аннегрет Крамп-Карренбауэр начала терять поддержку внутри партии, что чревато потерей перспективы возглавить правительство, пишет Reuters.

С момента избрания Крамп-Карренбауэр на пост председателя партии, рейтинг консерваторов начал постепенно падать.

ХДС понесла потери на выборах в Европейский парламент в мае и имела неоднозначный результат на региональных выборах.

Персональный рейтинг Крамп-Карренбауэр также существенно уменьшился после ряда публичных оплошностей.

Источники агентства указывают, что в партийной среде многие начали сомневаться в пригодности Крамп-Карренбауэр занять пост канцлера. Особо критично настроены к Крамп-Карренбауэр в молодежном крыле партии.

«Вопрос о новом канцлере не урегулирован», — заявил агентству высокопоставленный источник в ХДС.

Даже сторонники Крамп-Карренбауэр считают, что она потеряла уверенность в своих силах после назначения председателем партии.

«Мы все совершаем ошибки, это не проблема. Она сделала несколько ошибок, которые можно исправить», — сказал высокопоставленный функционер ХДС.

Источник добавил, что лично он все еще поддерживает кандидатуру Крамп-Карренбауэр.

Опрос общественного мнения, проведенный журналом Spiegel в октябре показал, что Крамп-Карренбауэр получила в два раза меньше поддержки, чем в декабре 2019 года, и что только 29% избирателей Германии хотят, чтобы она стала канцлером.

В свою очередь, опрос Bild от 5 октября, показал, что около 63% избирателей считают, что она не подходит для работы на посту канцлера, и только 11% высказались за то, чтобы она заняла этот пост.

По данным Bloomberg, Ангела Меркель также разочарована в своей потенциальной преемнице и сомневается, что она сможет вскоре заменить ее на посту главы правительства в 2021 году.