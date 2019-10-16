Профессор Френсис Фукуяма будет обучать депутатов украинской Рады 1 16.10.2019, 15:51

Фрэнсис Фукуяма

Украинские парламентарии поучатся государственному управлению у преподавателей из Стенфордского университета.

Об этом у себя в Facebook сообщил Сооснователь образовательных курсов Prometheus Иван Примаченко, пишет «Новое время».

При этом отмечается, что среди приглашенных преподавателей будет и один из самых известных политологов, директор Центра демократии, развития и верховенства права, а также философ и писатель Френсис Фукуяма.

«Учить парламентариев будут на основе успешных кейсов, реализованных в различных странах мира, собравших в себе методы и инструменты, которые использовались для борьбы с коррупцией, развития децентрализации и многих других реформ», — рассказал Примаченко.

Участие в учебной программе смогут принять до 50 народных депутатов от любой из партий, которые будут выбраны на конкурсной основе.

При этом они должны владеть английским языком и не находиться под санкциями США.