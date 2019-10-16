Twitter уточнил правила для твитов политических деятелей 2 16.10.2019, 20:21

Речь идет о шести типов случаев.

Руководство соцсети Твиттер хочет ограничить распространение твитов политиков, содержание которых нарушает правила платформы. Речь идет о шести типов случаев: прославлении терроризма, угрозах насилия, публикации личных данных, интимных фото и видео без согласия фигурантов, сексуальной эксплуатации детей и всех видов самоповреждения. При этом речь идет не только о собственных твитах пользователей сервиса, но и о ретвитах. Их дальнейшее распространение будет ограничено алгоритмом твиттера, а кроме того, под твитами, чье содержание будет вызывать вопросы, появятся автоматические указания на вероятные нарушения, передает DW.

Ранее руководство соцсети заявляло, что твиты политиков не будут удаляться, даже если они нарушают правила пользования, что связано с потенциальной ценностью для СМИ или когда они представляют собой "общественный интерес". В частности, в США вызвали вопросы ряд твитов президента страны Дональда Трампа, где он, по мнению многих экспертов, позволил себе угрозы в адрес журналистов. Кроме того, недавно Трамп процитировал слова баптистского пастора Джеффресса, чьи взгляды считаются радикальными.

Аналогичная дискуссия о заявлениях политиков разворачивается и в отношении крупнейшей социальной сети в мире Facebook. Многие обвиняют администрацию Facebook в том, что она также позволяет политикам распространять ложь и фейки. В частности, на это жаловалась Элизабет Уоррен из Демократической партии, которая хочет составить конкуренцию Трампу на президентских выборах в США в 2020 году.