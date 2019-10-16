Почему «путинизм» – это тупик 3 Игорь Чубайс

16.10.2019, 20:50

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Игорь Чубайс

Зачем Сурков пытается «обидеологить» Россию.

Подходя издалека

В исторической России, как и в остальной Европе, власть узаконивала религия. Вступая на престол, император проходил процедуру Богопомазания. В стране, где все общество было верующим, подобный механизм легитимации оказывался максимально эффективным.

Кризис христианства – "Если Бога нет, все дозволено!" – привел к русскому Февралю. Главная цель Февральской революции – свободные выборы в Учредительное Собрание. То есть, Российская власть, узаконенная Богом, преобразовывалась во власть, избранную народом.

Цели Февраля уничтожил, совершенный на немецкие деньги, Октябрьский переворот, который вырвал Россию из собственной и мировой истории. В результате Ленин не мог узаконить свою власть на демократических выборах (Учредительное собрание было разогнано), как не мог и обратиться к русской традиции – к вере (храмы и верующие были для красных такими же врагами, как Учсобрание). Для удержания власти большевики создали ВЧК и т.н. "коммунистическую идеологию". Последняя утверждала, что наш народ строит самый передовой общественный строй – коммунизм. Соответственно, руководители этого строительства превращались в "новых святых", а критики объявлялись "врагами народа"...

В 1991 году демократическая революция разрушила коммидеологию, но партгосаппарат, угнетавший Россию 70 лет, остался у власти. У старо-новой номенклатуры вновь возникла проблема – как узаконить свое правление?

Есть ли выход?

За прошедшие тридцать лет временно внедренная в РФ избирательная система деградировала полностью. Выборы на Западе – это механизм снятия накопившихся проблем, а выборы по-постсоветски – механизм обострения социального напряжения, ибо их цель – сохранение существующей системы.

Также не срабатывает "проект РПЦ". После 70 лет глумления над церковью, власть, теперь целиком растворившая ее в машине правления, узаконить себя через официальное православие не может.

Что же остается? Да, традиционная и растущая опора на насилие, которое мы наблюдаем ежедневно. Остается и обреченная на неудачу попытка выдумать какую-то новую веру, новую госидеологию.

Как Сурков вновь попытался обидеологить РФ или несколько вопросов чиновнику.

Его прежняя идея про "глубинный народ" стала ироничным мемом одновременно с появлением в СМИ. Но Суркова это не обескуражило и мы стали свидетелями новой попытки "идеологостроительства". Сказ про "глубинный народ" заменил миф про "путинизм" (и это только начало?)...

Зададим несколько вопросов путинизмоидеологу

Во-первых, почему создателем идеологии выступает чиновник? Какое профессиональное отношение он имеет к гуманитарной мысли, к истории, философии, к науке? У него есть научная степень по этой теме? Операции на сердце у нас пока еще производят профессионалы, а не бюрократы, может быть, и российские цивилизационные проблемы будут решать квалифицированные социальные ученые на свободных дискуссиях? Нет, только имитация дискуссий? Но один раз номенклатура уже строила коммунизм и развалила страну! Достаточно!

Далее пойдем по тексту. "Принято глубоко анализировать прошлое, серьезно размышлять о будущем. Настоящему же остаются в основном... поверхностные и торопливые оценки", пишет автор. Допустим (но только на минуту), что Сурков прав. Если прошлое и будущее "глубоко проанализировано", то "настоящее" – лишь точка, соединяющая одно известное с другим. С ней все должно быть совершенно понятно. Так зачем ее изучать и придумывать какие-то "измы"?

Но, на самом деле, официальная советско-постсоветская история и картина прошлого – это бесконечно переписываемые мифы. (За 75 лет наши признанные властями потери во Второй Мировой выросли в шесть раз – с 7 до 42 миллионов человек?!). Сурков хочет развить эту традицию – страна с непредсказуемым прошлым теперь превратится в страну с непредсказуемым настоящим?

Идем дальше. Чиновник не догадывается, что, как уже было сказано, настоящее не существует само по себе, оно не вырываемо из контекста и является прямой проекцией прошлого. Если с этим согласиться, необъяснимо откуда взялся и свалился на Россию неожиданный, никем не предсказывавшийся "путинизм"? Или "путинизм" – это способ вырвать госруководителя из неизбежно лежащего на нем груза исторической ответственности?

Незабываемы и другие слова автора – "путинизм как действующая идеология". Значит, Сурков признает, что Путин нарушает Конституцию, запрещающую государственную идеологию, а цель открываемой им рубрики – продолжить это нарушение. Спрашивается, Конституция России – это половая тряпка или она все-таки существует. И что такое КС?

Интересно, что вопросы открытого Сурковым "путинизма" будут обсуждать иностранцы. Действительно, свободная русская мысль была Лениным запрещена. В 1921 году закрылись все гумфакультеты наших университетов. С тех пор официальные гуманитарии доказали свою полную несостоятельность – в официальной социальной науке не может быть сделано никаких открытий (официальная наука – это наукообразное изложение указаний власть предержащих). А внесистемная, независимая социальная наука властями либо изгоняется, либо не замечается. Наступая на горло свободной мысли, покупая иностранцев, Суркову остается цинично повторять – "нет пророка в своем отечестве" и продолжать нарушать Конституцию...

Сурков, итоги

Спорить с каждой фразой кремлевского чиновника можно и дальше, но это становится не интересно. Лучше сделать выводы. Со смертью Ленина родился ленинизм, потом был сталинизм... Из всего этого Россия вырвалась чуть живая...

Нам не нужен путинизм, нам жизненно необходимы настоящие, свободные выборы!!

Игорь Чубайс, kasparov.ru