Оксимирон: Суд по «московскому делу» – абсурд и цирк 16.10.2019, 21:28

Оксимирон

Известный российский рэпер пришел на суд поддержать Егора Жукова и Самариддина Раджабова.

Мосгорсуд оставил без изменений решение о мере пресечения для студента Высшей школы экономики Егора Жукова. Его ранее обвинили в призывах к экстремизму в связи с так называемым "московским делом" о массовых беспорядках, и поместили под домашний арест до 27 декабря, передает svoboda.org.

Сегодня Мосгорсуд также рассмотрел апелляцию на продление срока содержания в СИЗО ещё одного обвиняемого по "московскому делу" Самариддина Раджабова. Мера пресечения оставлена без изменения, Раджабов останется под стражей до 27 декабря.

Егор Жуков на сегодняшнем заседании заявил, что следствие искажает его слова. "Где я говорю: "Насилие не эффективно", следствие говорит: "Призывает к насильственному изменению конституционного строя", – заявил подсудимый. Адвокат Жукова считает преследование своего подзащитного политически мотивированным. Это, по его мнению, "видно невооружённым глазом".

25 сентября Басманный районный суд Москвы продлил на два месяца домашний арест Егору Жукову. Самариддину Раджабову тогда же продлили срок содержания под стражей.

Судья Наталья Дударь согласилась с доводами следствия о том, что на свободе они могут "продолжить заниматься преступной деятельностью или уничтожить доказательства". Кроме того, обвинение указывало на необходимость провести дополнительные следственные действия. Раджабов попытался зачитать рэп в зале суда, однако его прервала судья, сообщает телеграм-канал "Арестанты 212". Присутствовший на заседании рэпер Оксимирон спросил у обвиняемого, с кем он хотел записать совместный трек. Раджабов назвал его имя, на что исполнитель ответил: "Всё, я тебя услышал." Оксимирон назвал прошедшее заседание суда "абсурдом и цирком".

Изначально Жукова и Раджабова обвиняли в участии в массовых беспорядках в центре Москвы, а Раджабова отдельно ещё и в покушении на насилие к представителю власти за бросок пластиковой бутылки в сторону полицейских.

Позже Следственный комитет снял обвинение с Жукова, но завёл на него другое уголовное дело – по статье "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности". Они якобы содержатся в видеороликах, которые Жуков записывал и выкладывал на своем канале в YouTube.

Раджабову 15 октября предъявили новое обвинение в окончательной редакции. Участнику митинга 27 июля вменяют угрозу применения насилия к сотруднику полиции. Однако теперь сотрудник МВД утверждает, что бутылка "с резким звуком удара" упала рядом с ним, из-за чего он испугался.

Ни Жуков, ни Раджабов вину не признают.