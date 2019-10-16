Мадуро отдаст «Роснефти» национальную нефтяную компанию PDVSA 1 16.10.2019, 21:47

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Сделка пройдет в счет долга режима Мадуро перед РФ.

Правительство Венесуэлы может передать российской корпорации «Роснефть» полный контроль над государственной нефтедобывающей компанией Petroleos de Venezuela (PDVSA). Об этом сообщила в среду газета Nacional со ссылкой на источники в энергетической отрасли Венесуэлы, передает finanz.ru.

По информации издания, венесуэльские власти выступили с соответствующей инициативой, рассчитывая взамен добиться списания долга перед РФ. В Москве инициативу восприняли, скорее, положительно, в связи с чем в Каракас было направлено уже несколько комиссий для оценки ситуации в PDVSA и жизнеспособности предложенного соглашения. Как отмечают источники Nacional, российские специалисты пришли к выводу о необходимости существенного сокращения штата компании ради возвращения ей конкурентоспособности.

В настоящий момент идет поиск законных способов передать «Роснефти» контроль над PDVSA, не прибегая к приватизации - в соответствии с местным законодательством такой шаг должен будет получить одобрение Национальной ассамблеи (однопалатного парламента страны), который находится под контролем оппозиции.

В январе 2019 года, на фоне политического кризиса в Венесуэле, США ввели в отношении PDVSA санкции. Вашингтон также заявил о заморозке активов компании на сумму $7 млрд. США готовы ослабить ограничительные меры только в том случае, если контроль над PDVSA перейдет к венесуэльской оппозиции.

«Роснефть» является одним из крупнейших инвесторов в Венесуэле. Российская компания реализует несколько совместных с PDVSA проектов по разведке и добыче нефти. По данным «Роснефти», суммарные геологические запасы этих проектов оцениваются в 20,5 млрд тонн нефти. Также у компаний есть совместное нефтесервисное предприятие Perforosven.

10 сентября спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что США допускают в будущем санкции против «Роснефти» за сотрудничество с Венесуэлой, но пока не готовы к этому. Прежде Абрамс признавал, что работа «Роснефти» в Венесуэле не нарушает американские санкции в отношении этой страны.

Как сообщалось ранее, в ноябре 2017 года Россия и Венесуэла подписали межправительственный протокол о реструктуризации задолженности на $3,15 млрд на 10 лет с минимальными платежами в первые шесть лет. По госдолгу предусмотрены платежи два раза в год - в марте и сентябре.