Лукашенко о ситуации с задержанием россиянки: Никаких вариантов, кроме защиты интересов РФ 20 17.10.2019, 12:13

2,510

Диктатор прокомментировал историю вокруг сотрудницы фабрики «троллей» Богачевой.

Об это Лукашенко заявил на встрече с губернатором Новгородской области России Андреем Никитиным, передает корреспондент БелТА.

«Надо понимать, что мы практически действуем как на территории одного государства в подобных случаях. Что Россия по отношению к нашим гражданам, что мы по отношению к российским. И тут не может быть никаких иных вариантов, как защита интересов России и граждан Российской Федерации. Поэтому накручивать там чего-то, что в Беларуси задержали и так далее…» — отметил Лукашенко.

«А как иначе? Вот у нас единая система. Человека, который прибывает в Беларусь, заселяется, - мы же IT-страна - в компьютере высвечивается фамилия красным шрифтом. То есть он находится под чьим-то вниманием. Я образно говорю: красный цвет - посмотрели, такой-такой человек… Что надо сделать? Разобраться. Может быть, человек совершил убийство, еще что-то. Мы же не знаем, мы видим только фамилию. Вот мы и уточняли, что к чему. Когда мы увидели, что якобы кто-то вмешивался в американские выборы, то после этого разговора не было», - подчеркнул Александр Лукашенко.

При этом он обратил внимание, что в ряде информационных источников в России началась накрутка вокруг этой темы. «Разные «Незыгари» ваши и прочие. И вот разного рода такие каналы начали накручивать ситуацию. Правда, один наш оппонент очень серьезный, что меня удивило, сказал: слушайте, а как белорусы должны были поступить, они же должны были выяснить, что это за человек. А то, что она будет отпущена, не вызывает сомнения», - сказал Лукашенко.

«Я специально привел вам свежий пример, как это иногда делается. Правда, у нас уже другая конспирология. Многие начинают говорить: может быть, россияне это специально сделали, как лакмусовая бумажка, чтобы проверить Беларусь на отношение к России. Если это так у кого-то, то это глупость несусветная. Нам это не надо», - подчеркнул белорусский лидер.

Комментируя ситуацию вокруг российской гражданки, Александр Лукашенко отметил, что после этих событий «целая революция поднялась» против него.

В связи с этим он напомнил, что в свое время, более 10 лет назад, американский посол в Беларуси вместе с рядом других дипломатов покинули страну по настоянию белорусской стороны именно за вмешательство в выборы. «Открытое вмешательство. Участие в демонстрациях и прочее, - отметил Лукашенко. - Скажите, как я после этого должен относиться к вмешательству в американские выборы, если даже было».

«У меня уже выработан соответствующий к этому иммунитет. И я знаю, что вмешиваться в американские выборы практически нереально. Ну а если кто-то высказывал свою позицию, то надо прежде всего начинать с меня. Возьмите мои заявления открытые, публичные во время выборов в США. Я тогда открыто поддерживал Трампа, критикуя демократическую Америку, как они действовали против Трампа. Вот мое отношение к этому», - сказал он.

Александр Лукашенко также отметил, что часто встречается с руководителями регионов России, и подчеркнул, что в этом нет никакой конспирологии. «Я очень часто говорю: если кто-то в России думает, что это их Россия, они ошибаются. Это и наша Россия! К этому надо привыкать. Россия - это больше, чем страна. Для Беларуси тем более. Это идеология, и ее из меня не выбить», - сказал он.

Напомним, задержании Анны Богачевой в Минске стало известно утром 15 октября. Позже информацию подтвердили в МИД России, член Общественной палаты Александр Малькевич уточнил, что женщину задержал Интерпол по запросу США в рамках дела о вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года.

Позже стало известно, что Богачева на свободе.