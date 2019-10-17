Фотофакт: Нина Багинская пришла поддержать Полиенко с огромным плакатом 2 17.10.2019, 12:51

Дмитрий Полиенко

Фото: spring96.org

Пенсионерка показала пример мужества и достоинства на процессе над политзаключенным.

Правозащитник Алесь Беляцкий опубликовал в «Фейсбуке» фото пенсионерки Нины Бaгинской, которая пришла 17 октября в Минский городской суд, чтобы поддержать политзаключенного Дмитрия Полиенко.

Нина Багинская

Фото: Алесь Беляцкий

После того, как Дмитрий Полиенко в знак протеста вскрыл себе вены, процесс над активистом сделали закрытым и начали выгонять людей из зала. Люди не выходили, и судья Орлов сменил зал заседаний. Люди пытались пройти туда, завязалась толкотня с сотрудниками в штатском. Пенсионерка Нина Багинская была в первых рядах среди тех, кто требовал открыть процесс над Полиенко и пройти в зал суда.

В итоге власти вынуждены были объявить процесс открытым

«Победа! Людей пускают в зал заседания», - сообщила пресс-служба «Европейской Беларуси».

«Людей снова пустили в зал суда. Как всегда, мужество и достоинство - единственный путь защиты своих интересов. Суд сделали открытым», - сообщила пресс-служьа «Народной Грамады».