ЕС и Великобритания преодолели ключевую проблему в соглашении о Brexit 17.10.2019, 14:08

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«Жесткой» границы не будет.

Европейский Союз и Великобритания сумели договориться по поводу ключевого препятствия в проекте нового соглашения о Brexit и избежать "жесткой" границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил главный переговорщик ЕС Мишель Барнье на пресс-конференции в Брюсселе.

Стороны договорились включить в соглашение о выходе законодательное решение, которое позволит избежать "жесткой" границы после выхода Британии из ЕС.

Вторая договоренность заключается в том, что Северная Ирландия остается в рамках британской таможенной территории.

Барнье также сообщил, что Северная Ирландия останется связанной с ограниченным количеством правил ЕС, в основном связанным с товарами.

Британские власти смогут применять британские тарифы на продукцию из третьих стран, если эти товары не будут поступать дальше на единый рынок ЕС.

Также стороны урегулировали вопрос налога на добавленную стоимость, однако Барнье не уточнил детали.

"Эти предложения распространяются на переходный период, о котором просило британское правительство и который продлится до конца 2020 года, то есть 14 месяцев, начиная с сегодняшнего дня", - сказал Барнье.

Сегодня в Брюсселе начинается двухдневный саммит ЕС, на котором лидеры государств обсудят текст нового соглашения.