С Дмитрия Полиенко сняли почти все обвинения 6 17.10.2019, 15:11

2,664

Дмитрий Полиенко

Политзаключенного будут судить только по одной статье из четырех.

Стало известно, что суд над Дмитрием Полиенко будет рассматривать только «распыление перцового газа мужчине в лицо» (ст. 339 - «особо злостное хулиганство»), прежние обвинения по ст. 341 УК (нанесение граффити в Куропатах и на здание на улице Охотской), ч. 1 ст. 130 (разжигание вражды к сотрудникам милиции в расположенном на youtube видеоролике), ст. 369 (оскорбление министра (бывшего) МВД Игоря Шуневича в видеоролике) сняты. От них отказалась прокуратура, сообщает сайт ПЦ «Весна».

Эту информации «Радыё Свабода» подтвердила адвокат политзаключенного. По словам адвоката Полиенко Татьяны Лишенковой, прокурор отказался от всех обвинений, кроме особо злостного хулиганства. Дмитрий Полиенко заявил, что не признавал себя ни в чем виновным.

Напомним, что сегодня Минский городской суд продолжил рассмотрение дела против активиста Дмитрия Полиенко. В начале суда политзаключенный в знак протеста вскрыл себе вены. После этого процесс сделали открытым.