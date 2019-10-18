Горбачев рассказал о своих письмах Путину и Макрону 18.10.2019, 11:15

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Михаил Горбачев

Экс-президент СССР упрекнул действующих правителей в склонности к военным решениям.

Экс-президент СССР, бывший секретарь ЦК КПСС и бывший председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Горбачев считает, что наибольшую опасность в мире в настоящее время представляют пренебрежение международным правом и милитаризация мировой политики. Об этом он рассказал в интервью газете «Известия».

По его мнению, споры и конфликты между государствами нужно решать мирным путем за столом переговоров. «А что на деле? Ультиматумы, вмешательство, военные интервенции. Все это — в обход ООН. Рушатся соглашения, международные механизмы», — сказал экс-президент.

Горбачев также отметил, что в результате этого возродился культ силы и угроз. «Конечно, опыт прошлого нам подсказывает, что нельзя пренебрегать обороной, ее надо поддерживать на должном уровне», — отметил он, добавив, что для тех проблем, с которыми столкнулся сейчас мир, «военная сила, язык угроз подходят хуже всего».

Горбачев привел в пример Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. «У нас на разных уровнях его любили критиковать, но вдруг выяснилось, что этот договор — важнейшая опора стратегической стабильности. Нужны переговоры, чтобы его разрушение не привело к усугублению угрозы войны», — сказал он. Горбачев напомнил, что президент РФ Владимир Путин ввел мораторий на размещение таких ракет, и, по его словам, это могло бы стать первым шагом. «Но, повторяю, нужны переговоры, и прежде всего между Россией и США», — сказал он.

Также в интервью газете Горбачев рассказал, что писал письма Путину и президенту Франции Эммануэлю Макрону, но их содержание не раскрыл. «Я не хотел бы навязываться в советчики. Только в каких-то особых случаях обращаюсь к лидерам — как правило, это краткое письмо», — сказал он.