Назван способ легко пережить перелет 6 18.10.2019, 12:11

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Совет главы крупнейшей авиакомпании.

Генеральный директор крупнейшей авиакомпании мире British Airways Вилли Уолш заявил, что в самолете очень важно поспать, чтобы после приземления чувствовать себя бодрым, пишет segodnya.ua.

Уолш советует пассажирам выпить один или два бокала красного вина. По его мнению, именно это поможет справиться с напряжением, немного расслабиться и вздремнуть.

"Однако, если вовремя не остановиться, чувство бодрости после совершения посадки, мягко говоря, не гарантировано", – заявил Уолш в комментарии для Daily Star.

Подтверждают эту важную поправку специалисты сайта Drink Aware. По их словам, большое количество алкоголя быстрее погружает человека в глубокую фазу сна, из-за чего он проводит меньше времени в более спокойной "стадии быстрого движения глаз". В итоге, после сна человек имеет обратный эффект: чувство усталости, независимо от того, как долго он спал.