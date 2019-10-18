Пропавшие миллиарды и странные суждения Путина 1 Владимир Осин

18.10.2019, 14:00

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Схема предельно проста.

Сведения о разворовывании миллиардами банковских средств, путем выплат полковникам МВД и ФСБ за покровительство, ничего не изменили в методах борьбы с этим криминальным явлением.

О судьбе тех, кто вынужден был платить такие деньги, почти ничего не рассказывается.

С опозданием принимаются меры по конфискации имущества у неправомерно разбогатевших полковников, но пополняется от этого казна, верится с трудом.

Глава Счетной палаты А. Кудрин убедительно рассказал, в силу каких причин правительство неспособно разумно распоряжаться конфискованным имуществом.

Прошло время, но ни Путин, ни Медведев не опровергли утверждения Кудрина. Они отмалчиваются и не рассказывают россиянам, как собираются это исправлять?

Получается, что работа сотен тысяч оперативников, следователей, прокуроров и судей, является напрасной. В казну возвращается не более 1% конфискованного имущества.

Кто и почему присваивает или разворовывает еще раз уже украденное?

Такая чехарда длится 20 лет и ее продолжения следуют. Но звания фигурантов уже более высокие. Им удается дослужиться до генеральских мундиров с лампасами на брюках.

Вот очередное сообщение о том, что заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковника Халилу Арсланову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Генерал-полковник подозревается в хищении более 2 млрд рублей на госзакупках.

По данным «Коммерсанта», дело было возбуждено в результате досудебных соглашений о сотрудничестве, заключенных бывшим директором АО «Воентелеком» Александром Давыдовым и его подельниками с Главной военной прокуратурой. Давыдова задержали еще в конце 2017 года по делу о хищениях при реализации госконтрактов Минобороны. Он обвинялся в том, что давал указания на завышение стоимости работ при их исполнении.

Как видим, схема хищений проста, как и схема доказывания этого преступления.

Уверен, что и Путин знает об этом, но зачем позволяет этим схемам десятилетиями существовать?

В каждом регионе россияне знают и видят, как живут чиновники, кто на то, что зарабатывает, и кто не по средствам.

Знают об этом участковые, оперативники, следователи, прокуроры и судьи, обязанные вот уже семь лет бороться с «сомнительной собственностью» чиновников, обращая ее в доход государства.

Но, как это делать, если материалы на чиновников, обладающих «сомнительной собственностью» в прокуратуру могут передавать только работники Администрации Президента.

Сами прокуроры и следователи, тем более оперативники не вправе собирать материалы, доказывающие, что чиновник живет не по средствам, для применения к нему п.п. 8 п. 2 статьи 235 ГК РФ.

Вот и получается дозированная имитация борьбы с хищениями и коррупцией. Авторитета осуществляющим государственную власть она не приносит.

На прямой ответ по вопросу о «разгуле коррупции», Путин сказал: «Я чувствую ответственность за это безобразие, а если бы я не чувствовал, вы бы ничего не знали, – ответил президент. – Если мы имеем дело с преступлением, коррупцией, наживой за счет граждан, то, во-первых, мы должны всегда доводить это до конца, во-вторых, нужно это делать гласно».

Странные суждения.

О безобразии, связанном с безнаказанным использованием чиновниками «сомнительной собственности» в России уже много лет знают все, и не только из СМИ.

Наживаются чиновники не за счет граждан, а за счет неумелой сохранности тех средств, что государство собирает в казну.

Гласности заслуживает работа Администрации Президента по сбору сведений, позволяющих прокуратуре использовать их для применения п.п. 8 п. 2 статьи 235 ГК РФ к чиновникам, что не дружат с законом и живут явно не на те средства, что заработали.

Вот тогда и народ почувствует, что жить чиновникам на «сомнительную собственность» в России невозможно.

Владимир Осин, «Эхо Москвы»