На «умной остановке» в Минске прямо под камерами дважды ограбили мужчину 6 18.10.2019, 19:01

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На остановке установлено 10 камер.

Сотрудники уголовного розыска ищут двух юношей и мужчину: их подозревают в ограблении уснувшего на остановке минчанина. Инцидент случился на «умной остановке» в районе Немиги, где, кроме многочисленной техники, установлено много камер — и они сняли инцидент. Об этом сообщает столичная милиция.

Утром 4 октября примерно в 05.00 к уснувшему минчанину (он возвращался после отдыха из увеселительного заведения и прикорнул) подсели сначала двое юношей. После этого из его кармана исчезли мобильный телефон и кошелек, выяснила милиция.

Через какое-то время к мужчине подошел другой прохожий. Подозревают, что незнакомец снял с руки спящего кварцевые часы.

Весь процесс запечатлели камеры, установленные на этой самой «умной остановке». Как сообщалось, их здесь аж 10 штук. Теперь по этим записям ищут подозреваемых. Общий ущерб от хищения оценивают в 730 рублей.