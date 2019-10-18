«Белорус по рождению, каталонец по убеждениям» 5 18.10.2019, 20:08

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Белорус из Барселоны принимает участие в движении за независимость Каталонии.

Каталонцы продолжают добиваться независимости. Вот что об этом пишет белорус Павел Кирилёнок, который живёт в Барселоне и поддерживает каталонское движение за независимость. «Белорус по рождению, чех по паспорту, каталонец по убеждениям», — так он презентует себя в Facebook.

Павел Кирилёнок задается вопросом, сколько времени потребуется Мадриду, чтобы понять, что протесты на этот раз серьезны, что протестная волна не уйдет так быстро и так просто.

Еще Павлу бросилось в глаза, что на протестах чрезвычайно много молодых девушек: «Вообще, вчера был просто поражен количеством хрупких юных дев в возрасте 16-20 лет, которые в масках и балаклавах строили баррикады и бегали от полиции. Едва ли не главная движущая сила протестов! »

Кирилёнок даже сравнивает марши людей на автострадах с известным походом якутского шамана в Москву. Сравните и вы:

«Каталонский радикальный протест прямо сейчас.

Молодежь, если не сказать — детки (многим по 16-17 лет на вид), в количестве пары десятков тысяч человек играют в мячики и поют песенки.

По периметру они окружены сотней фургонов с полицией, сверху висят полицейские вертолеты.

Полный сюрреализм», — так описал Павел происходящее на видео:

В попытках объяснить причины протеста белорус приводит цифры общественного опроса: 80% каталонцев считают, что регион нуждается в большей степени самостоятельности, чем имеет сейчас — будь то независимое государство, субъект федерации или просто более широкая степень автономии в составе Испании, 79% каталонцев поддерживают проведение референдума о независимости Каталонии, 15% — против референдума».