В Барселоне на акцию протеста вышли более полумиллиона человек 6 18.10.2019, 21:06

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Фото: акции в Барселоне (twitter.com/assemblea)

В городе заблокировали транспортные магистрали, закрыты некоторые станции метро.

В Барселоне около 525 тысяч человек принимают участие в манифестации, приуроченной ко всеобщей забастовке. Об этом сообщает местное издание El pais со ссылкой на полицейскую службу столицы Каталонии, передает rbc.ua.

Сообщается, что люди заполнили весь центр города. Блокированы транспортные магистрали, закрыты некоторые станции метро.

Ранее днем основные точки въезда в Барселону были перекрыты протестующими, которые в течение трех дней шли к каталонской столице на так называемый "марш свободы".

К 18:00 пять отдельных маршей объединились в центре Барселоны, создав массовую демонстрацию. По оценкам местной полиции, протестующих насчитывалось более полумиллиона человек.

Между тем, поступают сообщения о том, что начались беспорядки - на улицах Барселоны вновь горят контейнеры с мусором. Сообщается и о первых за этот вечер пострадавших.