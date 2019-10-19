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Россия теряет миллиарды из-за таяния вечной мерзлоты

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  • 19.10.2019, 10:27
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Россия теряет миллиарды из-за таяния вечной мерзлоты

Трубы лопаются, а сваи падают.

Экономика России ежегодно теряет от 50 до 150 миллиардов рублей из-за таяния вечной мерзлоты, заявил замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков в интервью агентству Blumberg. По его словам, «трубы лопаются, сваи падают», сообщает «Радио Свобода».

По оценкам Bloomberg, 15 процентов разрабатываемых Россией нефтяных и 80 процентов газовых месторождений расположены в зоне вечной мерзлоты.

В конце сентября Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) опубликовала доклад, который затрагивал проблемы таяния вечной мерзлоты, сообщает «Немецкая волна». Четверть поверхностного слоя мерзлоты может оттаять 2100 году – даже если глобальное потепление удастся ограничить. Но если выбросы парниковых газов будут расти, то около 70 процентов поверхностного слоя мерзлоты могут необратимо измениться.


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