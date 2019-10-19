Лукашенко захотел увидеть людей, готовых «дать по морде»21
- 19.10.2019, 9:47
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Диктатор снова сделал противоречивые заявления.
Как обычно правитель Беларуси сделал несколько противоречащих друг другу заявлений. На этот раз они касались "парламентских выборов" и его рабочего графика.
Во время посещения Академии управления 18 октября Лукашенко высказался о том, каким хочет видеть новый состав «парламента», пишет «Солидарность».
С одной стороны – тихим и спокойным. С другой – чтобы и у депутатов «бурлило», и они «по морде кому-нибудь могли дать».
Противоречивые заявления Лукашенко сделал и о своем рабочем графике. С одной стороны он заверил, что крутится как белка в колесе. С другой – признался: «В принципе могу выбрать время, чтобы пойти в лес и пожарить шашлык».
Добавим, что Лукашенко регулярно подозревают в том, что под видом рабочих визитов он зачастую отдыхает на курортах в других странах, не беря при этом официальный отпуск.