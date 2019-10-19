Лукашенко захотел увидеть людей, готовых «дать по морде» 21 19.10.2019, 9:47

4,857

Диктатор снова сделал противоречивые заявления.

Как обычно правитель Беларуси сделал несколько противоречащих друг другу заявлений. На этот раз они касались "парламентских выборов" и его рабочего графика.

Во время посещения Академии управления 18 октября Лукашенко высказался о том, каким хочет видеть новый состав «парламента», пишет «Солидарность».

С одной стороны – тихим и спокойным. С другой – чтобы и у депутатов «бурлило», и они «по морде кому-нибудь могли дать».

Противоречивые заявления Лукашенко сделал и о своем рабочем графике. С одной стороны он заверил, что крутится как белка в колесе. С другой – признался: «В принципе могу выбрать время, чтобы пойти в лес и пожарить шашлык».

Добавим, что Лукашенко регулярно подозревают в том, что под видом рабочих визитов он зачастую отдыхает на курортах в других странах, не беря при этом официальный отпуск.