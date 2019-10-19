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Лукашенко захотел увидеть людей, готовых «дать по морде»

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  • 19.10.2019, 9:47
  • 4,857
Лукашенко захотел увидеть людей, готовых «дать по морде»

Диктатор снова сделал противоречивые заявления.

Как обычно правитель Беларуси сделал несколько противоречащих друг другу заявлений. На этот раз они касались "парламентских выборов" и его рабочего графика.

Во время посещения Академии управления 18 октября Лукашенко высказался о том, каким хочет видеть новый состав «парламента», пишет «Солидарность».

С одной стороны – тихим и спокойным. С другой – чтобы и у депутатов «бурлило», и они «по морде кому-нибудь могли дать».

Противоречивые заявления Лукашенко сделал и о своем рабочем графике. С одной стороны он заверил, что крутится как белка в колесе. С другой – признался: «В принципе могу выбрать время, чтобы пойти в лес и пожарить шашлык».

Добавим, что Лукашенко регулярно подозревают в том, что под видом рабочих визитов он зачастую отдыхает на курортах в других странах, не беря при этом официальный отпуск.


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