Банки играют с деньгами белорусов в рулетку 1 19.10.2019, 11:57

Угадаешь – будет хорошо. Не угадаешь – будет очень больно.

Белорусские банки все еще предлагают заманчивые депозиты в отечественных рублях, при этом не предлагая практически никакого дохода за вклад в валюте. Что выбрать в этой ситуации, «Салідарнасць» спросила у старшего аналитика «Альпари» Вадима Иосуба.

Некоторые белорусские банки предлагают безотзывные депозиты в белорусских рублях под 12% годовых. Предложение заманчивое, но не обесценится ли отечественная валюта за этот период?

– Если сохранятся те подходы и та политика, которые сейчас проводят Нацбанк и экономический блок правительства, то рублю ничего угрожать не должно, – считает Вадим Иосуб. – С учетом того, что год предвыборный, теоритически нельзя полностью отбрасывать вероятность принятия популистских решений на самом высоком уровне. Но даже если к президентским выборам начнут активно наращивать зарплаты или кредитовать предприятия, то негативные последствия наступят позже.

В то же время белорусские банки предлагают по депозитам в долларах США меньше 1% годовых. Есть ли смысл держать сбережения в этой валюте?

– Если рассматривать исключительно доходность, то с экономической точки зрения нет большой разницы: держать валюту дома под подушкой без процентов или держать в банке под 1% годовых (если у вас нет миллиона долларов). Можно лишь сказать, что в банке вроде бы как безопасней держать, – отметил Иосуб. – Если сравнивать рубль и доллар, то могу отметить следующее: наличный доллар – это интереснее, чем наличный белорусский рубль. Но рубль на депозите предпочтительнее, чем доллар.

Старший аналитик «Альпари» напомнил, что в любом случае стоит придерживаться принципа диверсификации и не хранить все сбережения в одной валюте – даже если на сегодня она кажется выгодной:

– Я порекомендовал бы сделать так: одну половину держать в белорусских рублях – на депозите под максимально возможную ставку. А вторую разделить между долларом и евро – с учетом низких ставок это уже дело вкуса, держать ли их на депозите или хранить в наличном виде.

Еще раз повторюсь: можно сколько угодно думать, какая валюта будет самой сильной и растущей, но не стоит все свои сбережения переводить в одну.

Угадаешь – будет хорошо. Не угадаешь – будет очень больно.