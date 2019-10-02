Опубликовано письмо Кучмы о согласии с формулой Штайнмайера 9 2.10.2019, 12:42

4,420

Стало известно, что украинская сторона подписала в Минске.

Пресс-секретарь представителя Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кучмы Дарья Олифер обнародовала на своей странице в Facebook копию письма на имя спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика, которое Кучма подписал 1 октября.

"Уважаемый господин Сайдик. В приложении к Вашему электронному сообщению от 13 сентября сего года среди участников трехсторонней контактной группы был распространен согласованный дипломатическими советниками глав государств и правительств Украины, ФРГ, Франции и Российской Федерации 11 сентября 2019 года текст относительно имплементации так называемой "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство в нижеследующей редакции:

"Настоящий закон вступает в силу в 20.00 по местному времени в день голосования на досрочных местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые назначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и специальным законом Украины, регулирующим проведение местных выборов в упомянутых районах. Он будет действовать на временной основе до дня публикации итогового доклада миссией Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ по наблюдению за выборами, в соответствии с установленной практикой БДИПЧ ОБСЕ, о соответствии в целом внеочередных местных выборов стандартам ОБСЕ и международным стандартам для демократических выборов, а также украинскому законодательству, в котором дается ответ на вопрос, согласованный в нормандском формате, утвержденный Трехсторонней контактной группе и направленный Украиной в ее пригласительной письме и председательством ОБСЕ Директору БДИПЧ", – говорится в письме.

В документе отмечается, что настоящий закон продолжает действовать на постоянной основе в случае, если в итоговом отчете БДИПЧ ОБСЕ будет сделан вывод, что внеочередные местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей были проведены в целом в соответствии со стандартами ОБСЕ и украинским законодательством.

"Украинская сторона принимает текст этой формулы", – отмечается в письме за подписью Кучмы.

1 октября члены трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины и представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей дали письменное согласие на утверждение текста "формулы Штайнмайера", которой предусматривается порядок вступления в силу нескольких пунктов Минских соглашений по поводу местных выборов в ОРДЛО.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, положения "формулы Штайнмайера" заключаются в том, что закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей начнет действовать при условии проведения в этих районах местных выборов согласно законодательству Украины и после публикации отчета ОБСЕ о соответствии выборов стандартам организации. "Никаких выборов под дулами пулеметов не будет и не может быть", – подчеркнул Зеленский. Он отметил, что устранено последнее препятствие на пути проведения саммита "Нормандской четверки".

Москва положительно оценивает согласование "формулы Штайнмайера", заявила спикер министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Пятый президент Украины Петр Порошенко считает, что согласованная "формула Штайнмайера" – это формула президента России Владимира Путина. По словам Порошенко, формула кардинально меняет последовательность действий, предусмотренных Минскими соглашениями.