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Видеофакт: США спустили на воду огромный авианосец «Джордж Вашингтон»

  • 2.10.2019, 14:58
  • 1,326
Видеофакт: США спустили на воду огромный авианосец «Джордж Вашингтон»

Корабль прошел ремонт и модернизацию.

На верфи Newport News Shipbuilding из сухого дока был выведен авианосец USS George Washington (CVN-73). Сначала в док закачали воду, а затем в дело вступили буксиры, которые вывели авианосец и пришвартовали его рядом со строительными кранами, сообщает naked-science.ru.

Работы в рамках ремонта и модернизации корабля продлятся до 2021 года, после чего авианосец продолжит служить флоту США.

USS George Washington — авианосец типа Nimitz: его ввели в строй в 1992 году. Корабли этого типа — одни из крупнейших авианосцев в истории. На борту CVN-73 несут службу более пяти тысяч человек, а в авиационную группу входят 90 самолетов и вертолетов.

В будущем этот авианосец и другие корабли типа Nimitz полностью заменят кораблями нового типа — авианосцами Gerald R. Ford. Первый из них — USS Gerald R. Ford (CVN-78) — ввели в строй в 2017 году.


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