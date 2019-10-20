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Видеохит: Пес научился приносить в дом покупки из машины

  • 20.10.2019, 10:39
Видеохит: Пес научился приносить в дом покупки из машины

Хозяева признались, что их питомцу пока нельзя доверять сумки с мясными продуктами.

Этот умный пес, который живет в Джорджтауне (Огайо, США), стал хорошим помощником своим хозяевам, пишет newsyou.info.

В один прекрасный день животное научилось приносить в дом сумки с покупками из машины и теперь с удовольствием делает это при каждом удобном случае — тем более, что за помощь оно получает награду в виде лакомства.

Хозяева признались, что их любимцу нельзя доверять сумки с мясными продуктами, ведь искушение сунуть туда нос и что-нибудь утащить слишком велико. Однако, что касается овощей, фруктов и хлебобулочных изделий, то с такими сумками пес справляется с легкостью.


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