Главный тренер «Ислочи»: Многие пишут, что Глеб — пешеход 20.10.2019, 18:51

Виталий Жуковский ответил на критику cвоего подопечного.

Об этом главный тренер "Ислочи" Виталий Жуковский подвел итог матча с "Торпедо"-БелАЗом (3:1) в рамках 25-го тура национального чемпионата, пишет "Прессбол":

- Самое плохое, если у футболистов есть "абыякавасць", говоря белорусским языком. Так что это нормально для коллектива. И здорово, что у нас сегодня был Комаровский. Вроде бы и было 22 футболиста, а Комаровского все равно не хватало. Причем сегодня он играл лишь на 50 процентов своей готовности. Проблема в том, что мы не можем отыскать молодых футболистов, способных так же проявлять лидерские качества. И то, что сделал Комаровский, дорогого стоит. Хотя, для его голов постаралась вся команды. Но прежде всего — характер! Вот, выходит Глеб. Многие пишут, что он пешеход. Но вытеснить его из состава сложно — опять же, характер. Хочется, чтобы он был и у молодых. Но старшее поколение игроков воспитывала улица, а сейчас их воспитывает Playstation. Так что мне нравится, когда ребята предъявляют друг другу претензии. Значит, в команде существует коммуникация.