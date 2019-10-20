Три причины, по которым Зеленский не верит в миролюбие Путина 1 Богдан Яременко

20.10.2019, 19:22

1,536

Украине нужно усиливать дипломатическое давление на РФ.

В СМИ и в пророссийском политическом сегменте прокатилась волна обсуждений и удивлений по поводу того, что "слуги народа" достаточно активно (агрессивно) стартовали с "антироссийской риторикой" в межпарламентских организациях - ПАСЕ, ОБСЕ, НАТО.

Лейтмотивов "удивления" два: "они же "ватные!" и "как же так можно во время мирных переговоров?!".

По поводу первого - в зеркало почаще заглядывайте.

По поводу второго.

Да, теоретически, в ходе сложных переговоров стороны стараются воздерживаться от заявлений, действий и поведения, угрожающего переговорам.

Но это только в случае, когда обе стороны доверяют намерениям друг друга договориться.

Есть ли у нас такая уверенность в России? Верим мы, что Россия готова к переговорам, стремится достичь договоренности?

Масштабность военных маневров России и военные приготовления заставляют сомневаться, что это государство готовится к миру.

Анализ ситуации на линии разграничения в Донбассе заставляет сомневаться, что военное командование России приказало своим войскам прекратить агрессивные действия против Вооруженных сил Украины.

Анализ поведения РФ в ПАСЕ, где Россия достаточно прямолинейно пытается протащить признание депутатов, избранных на оккупированных территориях, заставляет сомневаться, что РФ планирует хоть как-то снизить напряжение дипломатического противостояния с нашим государством.

Публичная и скрытая (но не такая уж и незаметная) активность РФ в Европе и США, выдает истинные намерения российской дипломатии – создавать вид уступчивости на мирных переговорах с Украиной для решения вопроса отмены санкций. Без решения проблемы оккупированного Донбасса по существу.

Поэтому лучшее, что мы можем сделать в наших намерениях таки начать мирный процесс, это не понижать, а усиливать дипломатическое давление на РФ. Благо, что наши предшественники оставили непаханое поле возможностей.

Если наши международные партнеры стремятся к тому же, что и президент Владимир Зеленский, - наполненные смысла мирные переговоры, то помочь ему и Украине сейчас можно именно активной дипломатией, не отвергая возможности ослабления санкций против России при условии выполнения ею ряда предпосылок, все же гарантировать для РФ усиления давления и санкций в случае срыва мирных переговоров с Украиной.

Да, понижение градуса дискуссии в международных организациях, как компромисс с украинской стороны, вполне реалистичное решение.

Нам несложно рекомендовать украинским делегациям не употреблять термин "вооруженная агрессия РФ против Украины" в документах и проектах решений. Совсем несложно. Как, впрочем, и России несложно вернуть Украину всех пленных, задержанные военные суда, выполнить решение международного суда об отмене решения о запрете деятельности Меджлиса и допустить на территорию Крыма постоянную мониторинговую миссию ОБСЕ.

Мы же готовы к компромиссам.

Богдан Яременко, "Главред"