Как Швейцарии удалось стать самой богатой страной в Европе 24 21.10.2019, 8:58

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В маленькой европейской стране нет ни нефти, ни газа.

Маленькая страна, где большую часть территории занимают горы, нет ни нефти, ни газа, ни других полезных ископаемых, долго удерживала первенство в мире (лишь недавно уступив США) по размеру личных накоплений на душу населения. В чем секрет такого высокого уровня жизни? Ведь на часах и шоколаде, пусть и самых лучших, экономику не построишь, пишет «Вокруг света».

Экспресс-инфо по стране

Примерно с XVIII века Швейцария экспортировала… деньги. Политический нейтралитет сохранил экономику от разрушительных войн (в том числе двух мировых) и позволил дополнительно заработать на посреднической торговле с воюющими соседями. Избыток капиталов страна в течение веков ссужала государствам и частным лицам под хорошие проценты. Кроме того, она гарантировала сохранность вкладов. Закон о банковской тайне, принятый еще в 1713 году и доведенный до абсолюта в 1934 году, сильно способствовал тому, что деньги со всего мира стекались именно в швейцарские банки и затем инвестировались в промышленность по всему миру.

Цюрих и сегодня остается крупнейшим мировым финансовым центром, специализирующимся на обслуживании частных клиентов. Но в последние десятилетия Швейцария делает ставку не на банки, часы и шоколад, а на высшее образование и новые технологии — продукт с очень высокой добавленной стоимостью.

Швейцарские инженеры ценились в мире всегда — они умели строить мосты и прокладывать туннели в Альпах, с таким опытом на равнине не пропадешь. Многие инновации, которыми мы пользуемся каждый день, от перочинного ножа и застежки-липучки до Всемирной паутины, — швейцарское изобретение. Сосредоточившись на инновациях с протестантским упорством и трудолюбием, швейцарцы быстро достигли вершин. Например, по количеству научных статей на миллион жителей страна занимает первое место в мире, по индексу цитирования научных статей — третье место в мире (после США и Нидерландов). Ей же принадлежит первое место в мире по количеству выданных патентов в пересчете на душу населения.

Откуда берутся деньги на научные исследования?

Страна тратит на них 3,4% ВВП (и по этому показателю занимает 4-е место в мире, первое — у Израиля). Большинство научных исследований происходят на базе государственных университетов, причем на 60% их финансирует частный сектор, а государство его в этом всячески поддерживает: дает налоговые льготы компаниям, которые вкладываются в науку.

Практичность швейцарцев граничит с гениальностью. Они рассуждают так: у бизнеса в процессе производства постоянно возникает потребность что-то усовершенствовать, решить техническую проблему, придумать новый продукт. Поэтому давайте соединим заказчика — бизнес — с исполнителем научных исследований напрямую, и всем это будет выгодно.

Государство строит инновационные парки и научные центры при университетах и выделяет гранты на исследование в тех сферах, которые выглядят наиболее перспективными. Причем гранты эти долгоиграющие, на 15 лет (а не на пять, как во многих других странах). Средний срок написания работы на ученую степень (PhD, аналог кандидатской или докторской диссертации) — 4-5 лет. В пределах 15-летнего гранта одна группа студентов-постдипломников успевает сделать “первый подход” к проблеме, следующие пять лет уходят на практическое воплощение решения, и еще пять лет — на то, чтобы усовершенствовать и исправить все, что нужно. В итоге за свои деньги государство и бизнес получают не только обкатанную новую технологию, но и молодых инженеров, уже имеющих практический опыт (ведь исследования ведутся в тесной связке с компанией-заказчиком). А студенты получают отличное образование, максимально отвечающее требованиям реальной жизни, и готовые рабочие места.

Сколько университетов в Швейцарии?

В стране 26 кантонов, но не во всех есть государственные университеты: некоторые предпочитают платить другим кантонам определенные отчисления за своих студентов. Существует 10 кантональных университетов общего профиля, 7 кантональных университетов прикладных наук (где студенты работают параллельно с обучением). Еще есть 11 педагогических университетов.

Но лишь два вуза в Швейцарии содержатся из федерального бюджета, и это, традиционно, два лучших и престижнейших университета страны: цюрихский ETHZ (Швейцарская высшая техническая школа Цюриха) и лозаннский EPFL (Федеральная политехническая школа Лозанны). Оба они стабильно занимают высокие места в международных рейтингах вузов (от топ-10 до топ-50 в зависимости от рейтинга).

Дом будущего и робот-саламандра

Все, что придумывают в университетах, тут же воплощается на практике. Например, архитектурно-строительный факультет ETHZ в сотрудничестве со строительными компаниями уже несколько лет возводит “дом будущего” в городке Дюбендорф, сателлите Цюриха.

Точнее, это платформа под названием NEST, на которой растут, как грибы, дома-модули: отпечатанные на 3-D принтере, построенные роботами, дома из полиэтилена, деревянных планок и солнечных батарей…

Новое здание архитектурного факультета — тоже любопытный объект: сложнейшую конструкцию воздухо- и светопроницаемой крыши из деревянных брусков смоделировали на компьютере, система вентиляции и обогрева — “зеленая”, использующая естественную конвекцию тепла. Будущие архитекторы на лабораторных занятиях печатают на 3-D принтере сюрреалистическую мебель из пластика:

…учат промышленных роботов отливать затейливые колонны из бетона и строить диковинные конструкции из деревянных планок, напоминающие чертежи Да Винчи:

Все это очень скоро станет повседневной реальностью.

В Федеральной политехнической школе Лозанны (EPFL) находится Национальный центр исследований в области робототехники NCCR Robotics. Это именно то место, где в лаборатории анималистичных роботов создали знаменитого робота-саламандру, видео которой стало хитом во всем мире.

Подобных роботов планируют использовать в труднодоступных местах, например, как разведчиков при спасательных операциях.

В лаборатории летающих роботов в том же NCCR Robotics создают удивительные дроны, которые не разваливаются от удара об стену или о землю.

Их можно использовать для работы в труднодоступных местах (скажем, в узких расщелинах, пещерах) или внутри помещений — они еще и мягкие, поэтому не опасны для людей. Кстати, создатель этих дронов стартап Flyability, базирующийся в EPFL, получил награду Swiss Startup Award-2019.

В образовательной лаборатории делают роботов для школьного обучения или для физической реабилитации — например, пациентов после инсульта, которым нужно восстанавливать мелкую моторику и память.

Все эти технологии поражают не столько даже смелостью и продвинутостью, сколько гуманностью, ориентированностью на конкретные нужды людей. По этому показателю Швейцария, похоже, опережает весь мир. Дотянется ли мир до нее — время покажет. Но уже можно поехать и поучиться.

Сколько стоит образование в Швейцарии?

Вопреки стереотипам, учиться в Швейцарии в государственном вузе совсем недорого. Стоимость обучения в разных вузах колеблется от одной до двух тысяч швейцарских франков (франк примерно равен доллару) в год. В цюрихском, например, — около полутора тысяч. Для иностранцев цены не отличаются, но есть один важный нюанс: количество иностранных студентов в вузе не может превышать 25%, а желающих учиться в Швейцарии много. В Цюрих стремятся немцы, в Лозанну и Женеву — французы, в итальянскую часть страны — студенты из Италии. Поэтому среди иностранцев высокий конкурс, отбирают самых лучших. Важно и знание языка, хотя на английском обучение тоже возможно, особенно в докторантуре. Плюс стоимость жизни — самая высокая в Европе (например, аренда небольшой квартирки не в центре Цюриха обойдется от 1200 до 2000 франков).