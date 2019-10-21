Исследователи доказали исключительную пользу домашних животных для здоровья 3 21.10.2019, 14:15

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Ученые исследовали данные более 3,8 миллиона жителей Швеции в возрасте 40-85 лет.

Все они в прошлом перенесли инфаркт или инсульт, пишет lenta.ua.

У некоторых из них была одна или несколько собак. Медики выяснили, что риск преждевременной смерти по любым причинам у владельцев собак снижен на 24%, риск смерти от инфаркта - на 65%, а риск смерти от других сердечно-сосудистых проблем - на 31%.

По словам исследователей, если владелец собак после выписки из больницы жил один, у него риск смерти от повторного инфаркта был на 33% ниже, чем у людей, которые оказались в той же ситуации, но собаки у них не было. Проживание с партнером или ребенком и собакой давало снижение риска смерти на 15% по сравнению с ситуацией, когда пациент жил с родственниками, но не имел животных. При инсульте наличие собаки снижало выше названные риски на 27% и 12% соответственно.

В отчете экспертов говорится: "Нам хорошо известно, что социальная изоляция, депрессия, чувство одиночества являются мощными факторами риска плохого состояния здоровья и преждевременной смерти. Как показали предыдущие исследования, хозяева собак защищены от социальной изоляции, они чаще и больше общаются с другими людьми, чем те, у кого собак нет. Кроме того, наличие собаки отлично мотивирует быть более физически активным, что тоже является важным фактором восстановления после болезни и хорошего психического состояния".