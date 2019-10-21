Почему и как белорусы попадают в пенсионную ловушку 4 21.10.2019, 21:40

Власти оставили без пенсий тысячи белорусов.

Власти пообещали, что срок срочной военной службы будет включаться в страховой стаж. При этом по учебе в вузе и декретному отпуску, включение в страховой стаж которых обсуждалось наряду со службой в армии, изменения не приняли. Naviny.by разбирались, кого дискриминируют планируемые изменения.

При начислении пенсии учитывается общий трудовой стаж и страховой стаж. Страховой стаж — это годы, отработанные с уплатой обязательных взносов в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН). Именно страховой стаж дает право на получение трудовой пенсии, а от общего числа официально отработанных лет зависит ее размер.

До 2015 года минимальный страховой стаж составлял 5 лет. Затем указом президента он был одномоментно увеличен до 15 лет, а к 2020 году вырастет до 20 лет, ежегодно увеличиваясь на полгода. Право на трудовую пенсию по возрасту на общих основаниях имеют мужчины при общем стаже работы не менее 25 лет, женщины при общем стаже работы не менее 20 лет.

«Когда есть политическая воля, средства находятся»

Как положительные оценил планируемые нововведения координатор правовых программ Белорусского Хельсинкского комитета Дмитрий Черных.

«То, что срок срочной службы в армии будет включен в страховой стаж, хорошо. В этом проявляется стремление власти поддержать армию и желание сделать ее привлекательной для молодых людей. Однако это недостаточный шаг, эта мера усиливает образовавшуюся пропасть между правами мужчин и женщин, дискриминируя последних. В абсолютном большинстве случаев именно женщины уходят в отпуск по уходу за ребенком, период которого не засчитывается в страховой стаж. Чаще всего именно женщины ухаживают за пожилыми родственниками, и этот период в страховой стаж тоже не включается», — отметил Черных в комментарии для Naviny.by.

По мнению эксперта, аргумент государства, что в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком или ухода за пожилым человеком люди не платят в ФСЗН, а им самим при этом выплачивается пособие, не состоятелен:

«Доказательством этого является тот факт, что в случае со срочниками эти аргументы смогли обойти. Когда есть политическая воля, средства находятся».

Необходимо отметить, что включение периода службы в армии в страховой стаж — это далекая перспектива. Сейчас государству ничего не стоит пообещать 18-летним юношам засчитать полтора года в армии в страховой стаж, потому что реализация этого обещания начнется нескоро — более чем через 40 лет.

А вот разобраться с проблемой тысяч граждан Беларуси, которые из-за внесенных в 2015 году изменений в законодательство и не предусмотренного переходного периода остались в пожилом возрасте без средств к существованию, надо уже сегодня.

В стране сейчас, по данным Минтруда, насчитывается более 3,5 тысячи человек пенсионного возраста, которым трудовая пенсия не выплачивается из-за нехватки страхового стажа.

Кто-то слишком долго сидел в отпуске по уходу за детьми, кто-то ухаживал за престарелыми родственниками, кто-то воспользовался правом находиться дома с ребенком младше 12 лет или недоработал нужный срок в силовых структурах.

«Стыдно, потому что оказалась человеком без пенсии»

В их числе и Светлана Алексеевна. Она просит не называть ее фамилию, потому что ей «стыдно оказаться человеком без пенсии, без средств к существованию, хотя работала».

В мае женщине исполнилось 57 лет, она не работает и не получает пенсию, живет с мужем-пенсионером, от которого полностью материально зависит. Говорит, что лекарства купить не за что, пройти платное обследование тоже.

«Когда я обратилась, чтобы мне зачислили пенсию, я думала, что у меня 22 года страхового стажа, а оказалось, что надо было отнять 14 лет, которые я проработала в МВД. Я увидела ответ чиновников с отказом в пенсии и испытала шок. Я даже предположить не могла, когда слышала о ловушке страхового стажа, что это коснется меня. А вот коснулось и больно ударило».

Светлана Алексеевна пошла работать сразу после окончания школы в 1980 году. В 1982 году устроилась в службу пожарной охраны МВД, где прослужила до 1996 года. Говорит, что были месяцы, когда за пультом работала чуть ли не сутками. В звании старшины уволилась, потому что надо было ухаживать за мамой, которая перенесла инсульт и потеряла память:

«Мы растили двух детей, содержали маму и неработающего отчима за зарплату мужа. Поменяли квартиру, чтобы быть к маме поближе, жили на одной лестничной площадке. По сути, у меня был выбор либо сдать маму в интернат, либо бросать службу. Я выбрала второе, не будучи способной даже предположить, что делаю роковой шаг, лишаю себя пенсии».

Когда ей отказали в начислении пенсии, женщина обратилась в Администрацию правтеля, но ответ получила из Мингорисполкома. В нем сообщалось, что она подпадает под указ № 233 «О пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан», соответственно, право на трудовую пенсию она как бывший работник МВД получила бы, если бы не менее 10 календарных лет проходила службу (это соблюдено) и еще 10 лет платила страховые взносы, но при общем стаже работы не менее 20 лет (у мужчин, подпадающих под указ, не менее 25 лет).

Здесь как раз и кроется проблема — 14 лет службы Светланы Алексеевны в МВД в страховой стаж не включаются, как и периоды отпуска по уходу за детьми до трех лет, а также годы ухода за мамой. В результате из почти 22 лет трудового стажа страхового ей насчитали около восьми.

«Меня использовали и выбросили, оставив без пенсии», — говорит женщина. Она и предположить не могла, что все так в одночасье поменяется в законодательстве. Это и неудивительно — еще в 2014 году минимальный страховой стаж составлял всего 5 лет, и многие, как Светлана, строили свои планы, исходя из прежних норм.

Формально женщина может доработать недостающие два года с выплатой страховых взносов, но здоровье подводит: «Я когда внукам блины жарю, сковороду ставлю на плиту двумя руками. Мне болят все кости и суставы. Я состою как безработная на бирже труда, но правда в том, что я не могу работать ночью, не могу носить тяжести. А именно такую работу мне и предлагают».

Если Светлана не сможет доработать недостающие годы, до конца жизни, начиная с 60 лет (мужчины с 65 лет), будет получать социальную пенсию в размере половины прожиточного минимума (на сегодняшний 115,46 рублей). Средний же размер трудовой пенсии по возрасту в нашей стране — около 400 рублей. Жизнь на социальную пенсию — это нищета.

Это дискриминация женщин

Кейсом Светланы Алексеевны занимается Белорусский Хельсинкский комитет, который готовит сообщение в Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин.

БХК уже направил в Комитет сообщение о нарушении Беларусью Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин по поводу другой женщины, рассказал Дмитрий Черных.

Виктории Петровне, вырастившей двоих детей, при трудовом стаже 26 лет насчитали чуть больше 13 лет страхового стажа. Женщина живет в маленьком городе, где работы не было ни в 90-е, ни теперь.

В индивидуальном сообщении юристы БХК отмечают, что в результате резкого увеличения страхового стажа заявительница не успела доработать его по новым правилам и лишилась пенсии, на которую рассчитывала по достижении 55 лет (на момент выхода на пенсию в 2016 году). Также она не может получить и социальную пенсию, поскольку возраст для ее получения увеличился до 60 лет.

По подсчетам юристов БХК, страховой стаж она сможет догнать лишь в 2022 году, т.е. когда ей исполнится 61 год, и при условии, что будет постоянно работать.

Дмитрий Черных отмечает, что в результате изменений в пенсионном законодательстве больше других пострадали женщины, причем вырастившие ни одного ребенка.

Согласно законодательству, в трудовой стаж входит период отпуска по уходу за детьми до достижения ими возраста трех лет, но не более 9 лет в общей сложности. В страховой стаж этот период не входит. И только для матерей (отцов) пяти и более детей предусмотрена льгота — на пенсию можно выйти в 50 лет после уплаты в ФСЗН взносов в течение 5 лет.

«Отмечу, что в 2016 году среди рекомендаций для Беларуси Комитета ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин была рекомендация учитывать права женщин при назначении пенсий. Комитет выразил беспокойство тем, что время, потраченное на опеку детей или родственников, не отражается в пенсионных пособиях. Комитет рекомендовал государству учитывать неоплачиваемый женский труд по уходу в семье в национальной статистике и включать его в расчет пенсий и социальных выплат. Через некоторое время Беларусь будет отчитываться перед Комитетом о проделанной работе, которой в этой части нет», — заключил Дмитрий Черных.