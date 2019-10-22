Власти перепугались выступления кандидата «Европейской Беларуси» 7 22.10.2019, 8:16

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На «Радио Минск» не вышло в эфир обращение Оксаны Юшкевич.

На «Радио Минск» не вышло в эфир записанное ранее обращение активистки гражданской кампании «Европейская Беларусь», зарегистрированного кандидата в депутаты Оксаны Юшкевич, сообщает пресс-служба «Европейской Беларуси».

Обращение должны были транслировать сегодня в 7.45. Выясняем причины.

Напомним, что 19 октября известной белорусской журналистке, доверенному лицу кандидата в депутаты Оксаны Юшкевич Ирине Халип отказали в выступлении на государственном «Радио Минск».

Как сообщила тогда юридическая служба гражданской кампании «Европейская Беларусь», белорусские власти и радио «Минск» грубо нарушают белорусское законодательство, в частности статью 76 Избирательного кодекса, которая разрешает доверенным лицам кандидата в депутаты представлять интересы кандидата во взаимоотношениях с любыми государственными органами.

«Доверенные лица помогают кандидату в проведении избирательной кампании, ведут агитацию за его избрание, представляют интересы кандидата во взаимоотношениях с государственными органами, общественными объединениями, избирателями, а также в комиссиях», — говорится в статье 76 Избирательного кодекса.

После этого Оксана Юшкевич сама записала обращение, но и его не выпустили в эфир.