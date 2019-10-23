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Зеленский о детекторе лжи для «Слуги народа»: Вместе делать, вместе отвечать

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  • 23.10.2019, 13:07
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Зеленский о детекторе лжи для «Слуги народа»: Вместе делать, вместе отвечать
Владимир Зеленский

Президент Украины заявил, что все члены Комитета Рады по вопросам финансов пройдут полигрaф. 

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что все члены Комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на детекторе лжи относительно возможного получения денег за голосование в комитете.

Соответствующее заявление главы государства размещена в Facebook, сообщает unian.net.

«Наверное, многие думают, что международный визит президента в далекую страну – удобная возможность дискредитировать фракцию «Слуга Народа» и посеять раздор и раскол, который особенно понравится нашим врагам – и внешним, и внутренним. Хочу сказать этим людям: если вы так действительно думаете, то глубоко ошибаетесь», — заявил он.

Президент отметил, что он «в курсе всех событий» и «держит руку на пульсе». «Ни одно заявление, ни одна информационная операция мимо меня не проходит. И я не допущу, чтобы кто-то изнутри фракции или извне мог бросить тень на политическую силу, которая получила мандат от большинства народа Украины», — подчеркнул он. Зеленский подчеркнул, что считает, что все члены Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на детекторе лжи. «Если этой проверкой будет установлена хотя бы малейшая вероятность того, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование на комитете, этими депутатами должны заняться антикоррупционные органы. Честное и беспристрастное расследование должно снять все вопросы и дать ответы – какими бы горькими они ни были. Так же считаю необходимым поступить и в отношении депутата, который вел сомнительную переписку по «решению вопросов». И если подозрения оправдаются – мы с такими депутатами попрощаемся», — подчеркнул президент.

По его убеждению, механизм является простым и прозрачным. «А потому – гораздо лучше, чем выяснение отношений через социальные сети и телеграмм-каналы. Мы шли на выборы под лозунгом «Сделаем это вместе!» Я верил и продолжаю верить в каждое слово из этого лозунга. Вместе – значит вместе. Вместе делать, вместе отвечать. Не пытаясь быть святее других», — резюмировал он.


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