Зеленский о детекторе лжи для «Слуги народа»: Вместе делать, вместе отвечать 9 23.10.2019, 13:07

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Владимир Зеленский

Президент Украины заявил, что все члены Комитета Рады по вопросам финансов пройдут полигрaф.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что все члены Комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на детекторе лжи относительно возможного получения денег за голосование в комитете.

Соответствующее заявление главы государства размещена в Facebook, сообщает unian.net.

«Наверное, многие думают, что международный визит президента в далекую страну – удобная возможность дискредитировать фракцию «Слуга Народа» и посеять раздор и раскол, который особенно понравится нашим врагам – и внешним, и внутренним. Хочу сказать этим людям: если вы так действительно думаете, то глубоко ошибаетесь», — заявил он.

Президент отметил, что он «в курсе всех событий» и «держит руку на пульсе». «Ни одно заявление, ни одна информационная операция мимо меня не проходит. И я не допущу, чтобы кто-то изнутри фракции или извне мог бросить тень на политическую силу, которая получила мандат от большинства народа Украины», — подчеркнул он. Зеленский подчеркнул, что считает, что все члены Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на детекторе лжи. «Если этой проверкой будет установлена хотя бы малейшая вероятность того, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование на комитете, этими депутатами должны заняться антикоррупционные органы. Честное и беспристрастное расследование должно снять все вопросы и дать ответы – какими бы горькими они ни были. Так же считаю необходимым поступить и в отношении депутата, который вел сомнительную переписку по «решению вопросов». И если подозрения оправдаются – мы с такими депутатами попрощаемся», — подчеркнул президент.

По его убеждению, механизм является простым и прозрачным. «А потому – гораздо лучше, чем выяснение отношений через социальные сети и телеграмм-каналы. Мы шли на выборы под лозунгом «Сделаем это вместе!» Я верил и продолжаю верить в каждое слово из этого лозунга. Вместе – значит вместе. Вместе делать, вместе отвечать. Не пытаясь быть святее других», — резюмировал он.