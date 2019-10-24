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Владимир Непомнящих: Все декреты и указы Лукашенко надо отменить

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  • 24.10.2019, 8:19
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Владимир Непомнящих: Все декреты и указы Лукашенко надо отменить
ВЛАДИМИР НЕПОМНЯЩИХ
ФОТО: UCPB.ORG

У диктатора в голове — каша.

Кандидат в «депутаты» по Гомельскому Центральному округу № 33 Владимир Непомнящих от Объединенной гражданской партии (ОГП) провел 23 октября в Гомеле свой первый агитационный пикет. Акция была посвящена отмене закона об отсрочках от армии, сообщают naviny.by.

Непомнящих убежден в том, что армия должна быть профессиональной. «Умная молодежь стране не нужна, вот и приняли такой закон, чтобы все шли в армию. Я вообще считаю, что все декреты и указы Лукашенко надо отменить, потому что они противоречат друг другу. И в итоге — каша в голове не только у Лукашенко, но и у всех нас», — сказал кандидат в депутаты.

Его доверенное лицо Василий Поляков отметил, что молодежь должна быть нацелена в первую очередь на получение образования, а не «топтать сапоги и красить траву».

Активист ОГП Олег Левенец в свою очередь обратил внимание на то, что Беларусь ни с кем не воюет, поэтому нет смысла всех подряд забирать в армию. «Учиться нужно, а не в армии служить. Служить должны те, кто хотят, армия должна быть контрактной», — заявил он.

В рамках предвыборной агитации ОГП намерена проводить и другие тематические пикеты — о защите «зеленой зоны» возле гомельской гостиницы «Турист», а также об изменении антинаркотического законодательства.

Накануне выступление кандидата Владимира Непомнящего не пустили в эфир телевидения.

«У меня один их пунктов программы — импичмент Лукашенко. Видно, от сочетания этих слов телевизионному начальству стало плохо, — отметил Владимир Непомнящих. — Я буду писать жалобы в окружные и областные избиркомы, в ООН, чтобы все знали о таком безобразии».

«Но на гомельское телевидение я напишу благодарность — они мне сделали пиар, спасибо им, — добавил кандидат. — Потому что, если бы кто-то посмотрел по телевизору четыре минуты моего выступления, то уже через пять минут и забыл бы. А так сегодня весь интернет гудит, и корреспонденты стоят ко мне в очередь».


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