Кем был легендарный князь Гедимин? 14.05.2024, 12:43

1,674

Что известно о князе, при котором ВКЛ начало возвышаться над соседями.

Знаменитый правитель ВКЛ Гедимин - один из наиболее ярких правителей своего времени, мудрый политик и дипломат, а также талантливый и смелый полководец. Именно в период его правления были заложены основы государственного могущества Литвинской державы. Династия, родоначальником которой явился князь литвинов, успешно правила на протяжении долгого времени. Гедиминовичи стали основателями множества аристократических фамилий не только в Речи Посполитой, но и в Российской империи, пишет «Литвин».

Тайна родословной великого Гедимина скрыта за мглой веков. До нас не дошло точных сведений о дате и месте рождения Гедимина, поэтому вокруг этой информации создано очень много легенд.

Согласно самой распространенной версии, Гедимин был дальним родственником римского императора Нерона. Его предки обосновались на Балтийском побережье в числе других зажиточных римлян. Однако выдумки хронистов 14-15 веков сегодня не стоит принимать всерьез. Римская легенда красива, но неправдоподобна.

Родословные книги Руси 16-17 веков говорят о том, что Гедимин происходил из рода Рюриковичей. Документы официального архива, учрежденного императором Павлом I, говорят тоже. Традиция относить потомков Гедимина к ветви Рюриковичей была благосклонно поощряема российскими монархами.

Враги князя распространяли о нем слухи, будто в прошлом он был одним из смоленских князей. Якобы по приказу Великого князя Киевского Гедимин отправился на территорию Западной Руси для сбора дани. Но собранные средства он не стал отдавать в казну, а с их помощью добился власти, подкупив вождей жмудинов и пруссов.

Хроники тевтонских рыцарей свидетельствуют, что он был слугой (или дружинником) литовского князя Витеня, но убил своего господина и захватил власть. Эта версия озвучена и известным русским историком Карамзиным.

Большинство исследователей склонно считать, что Гедимин был законным наследником князя Витеня, сменившим его на литвинском престоле. При этом, одни источники считают его братом, а другие сыном этого князя. Ипатьевская летопись, датированная началом пятнадцатого столетия, называет его сыном. Но уже полвека спустя появляется новая версия, согласно которой, Гедимин является уже племянником Витеня.

Великий князь Гедимин, кем бы он ни был, в истории средних веков останется навеки как мудрый политик и собиратель Великого княжества Литовского.

Время, в которое князь Гедимин занял литвинский престол было весьма неспокойным. Западным границам литовских земель угрожали войска крестоносцев, а восточные находились под прицелом татарских воинов Золотой Орды.

Положение внутри самого Княжества тоже было далеко не простым. Кроме исконно литвинских (белорусских) земель, в составе княжества находились обширная Жемайтия и Черная Русь. Население страны исповедовало различные религии. Большинство составляли православные, затем язычники и католики.

Сам Гедимин был язычником. Над княжеством то и дело нависала угроза внутренних конфликтов на религиозной почве. И в таких сложных условиях князь успешно правил около четверти столетия. Главным его принципом было воспитание терпимости и недопущение вражды на базе религиозных или национальных особенностей. Несмотря на свою приверженность язычеству, Гедимин считал выгодным иметь в числе приближенных много христиан. Так, староста города Гродно, по имени Давид, являвшийся одним из лучших военных князя, исповедовал православие и оставался самым грозным врагом крестоносцев.

За время своего правления Гедимин основал два города-крепости: Троки (Тракай) и Вильно. Во внешней политике мудрый князь предпочитал дипломатические методы. Он усиливал свое влияние и поддерживал дружественные отношения путем заключения браков и ведения переговоров.

Конечно, приходилось Гедимину и воевать. Например Киев он смог подчинить только после упорной борьбы. Князь Гедимин – известнейший правитель ВКЛ, при котором государство расцветало и укреплялось. Благодаря его действиям были расширены и укреплены границы государства, поддерживались дружественные отношения с соседями. Внутри самого ВКЛ распри и конфликты были сведены к минимуму благодаря терпимости и мудрости князя Гедимина.