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Оппозиционный кандидат: «Интеграция» с РФ — это измена, нужен импичмент Лукашенко

  • 24.10.2019, 11:10
Оппозиционный кандидат: «Интеграция» с РФ — это измена, нужен импичмент Лукашенко
Ирина Давидович

Ирина Давидович из Ивьевского избирательного округа записала видеообращение.

Кандидат в «депутаты» от Объединенной гражданской партии Ирины Давидович, зарегистрированная по Ивьевскому избирательному округу № 54, записала видеообращение, сообщает «Радыё Свабода».

Среди прочего, в нем Давидович заявляет, что «выборов» в Беларуси нет, и в случае, если «в системе произойдет сбой» и она все же попадет в «палату представителей», то будет голосовать за импичмент Лукашенко.

В выступлении Давидович упоминает о безработице, базе «тунеядцев», отмену отсрочек от армии, строительстве АЭС и ряде других проблем. «Объединение с Россией, втайне, за спиной белорусского народа, - это иначе как изменой не назовешь», - отметила Давидович.

Кандидат заявила, что часто перед посещением Лукашенко хозяйств там делаются ненужные дорогие покупки или, чтобы сэкономить, «привозят коров и доярок из других районов, мебель и оборудование из других учреждений».

«Цены растут, придумываются новые налоги, закручиваются гайки, откручиваются головы, надеваются наручники», - заявила Давидович.


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