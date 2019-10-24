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Зеленский: Сказал Штайнмайеру, что его фамилия в Украине популярнее моей

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  • 24.10.2019, 11:25
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Зеленский: Сказал Штайнмайеру, что его фамилия в Украине популярнее моей

Президент Украины раскрыл подробности своей встречи с главой Германии.

Владимир Зеленский рассказал подробности своей встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Японии.

В интервью «Сегодня» Зеленский заявил, что они со Штайнмайером обсудили нынешнюю ситуацию на Донбассе.

«Я ему сказал, что благодаря вашей формуле ваша фамилия сейчас популярнее моей фамилии в Украине. У нас была очень хорошая встреча, предметная встреча. Все работают над тем, чтобы у нас появилась дата нормандской встречи. И сам господин президент Штайнмайер тоже этого очень хочет», — сказал он.

Зеленский убежден, что встреч в нормандском не было с 2016 года, поскольку представители прошлой власти «не понимали», как воплотить в жизнь так называемую формулу Штайнмайера.

1 октября стало известно, что Украина согласовала текст формулы Штайнмайера, которая в дальнейшем войдет в новый закон об особом статусе Донбасса.

Согласно формулировке, закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей начнет действовать на постоянной основе только после проведения по украинскому законодательству местных выборов, которые мировое сообщество признает состоявшимися по стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.

После этого в стране вспыхнули акции протеста, участники которых рассматривают данный документ как капитуляцию перед РФ.


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