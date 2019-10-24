Медики назвали самые полезные растения, которые очищают воздух 5 24.10.2019, 17:06

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Одно из них — фикус.

Многие растения умеют очищать воздух дома, собирая пыль, следы задымления и другие частицы и тяжелые соединения, опасные для здоровья, пишет lenta.ua.

№1 Сансевиерия защищает от выхлопных газов и бактерий.

Сансевиерия иначе известная как «тещин язык». Эти комнатные цветы очень эффективно очищают воздух от токсинов и выхлопных газов. Их рекомендуется ставить в тех комнатах, где окна выходят на проезжую часть. Также эти растения обладают антибактериальным эффектом и могут обеззараживать помещение.

№2 Драцена впитывает токсичные пары.

Эти экзотические комнатные цветы прекрасно справляются с очисткой воздуха. Их нужно ставить в помещениях, где недавно прошел ремонт, так как драцена очень хорошо очистит воздух от токсинов из испарений от нового линолеума, краски, обоев, клея, мебели.

№3 Кактус поглощает вредное воздействие от техники.

Бытовая техника, компьютеры, роутеры и другие приборы оказывают на человека негативное воздействие из-за электромагнитного излучения и ионизации воздуха. А кактус лучше всего способен снизить это негативное влияние.

№4 Герань для стабильных нервов.

Герань — это комнатные цветы, которые просто незаменимы в доме. Растение содержит эфирные масла, которые распространяются вокруг цветка. Их воздействие такого, что снижается уровень стресса, успокаивается нервная система, улучшается сон. Поэтому цветок можно ставить в спальне. Также герань эффективно поглощает запахи, а потому, если ее поставить на кухне, то ароматы из кухни не распространятся на всю квартиру.

№5 Фикус — универсальный спаситель.

Это самые полезные и эффективные комнатные цветы. Это лидер по очистке воздуха.

Фикус вырабатывает много кислорода, при этом очень мощно очищая воздух от токсинов — аммиака, формальдегида, бензола и других. Его листья даже пыль притягивают к себе.

Также эти комнатные растения обеззараживают воздух от бактерий, вирусов и грибков. А еще обладают успокаивающим действием на нервную систему, улучшают сон и нормализуют артериальное давление.

К тому же, фикус совершенно неприхотлив, может расти в тени и легко переносит периоды засухи, когда его забудут полить.