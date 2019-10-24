закрыть
24 октября 2019, четверг, 19:32
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Медики назвали самые полезные растения, которые очищают воздух

5
  • 24.10.2019, 17:06
  • 2,160
Медики назвали самые полезные растения, которые очищают воздух

Одно из них — фикус.

Многие растения умеют очищать воздух дома, собирая пыль, следы задымления и другие частицы и тяжелые соединения, опасные для здоровья, пишет lenta.ua.

№1 Сансевиерия защищает от выхлопных газов и бактерий.

Сансевиерия иначе известная как «тещин язык». Эти комнатные цветы очень эффективно очищают воздух от токсинов и выхлопных газов. Их рекомендуется ставить в тех комнатах, где окна выходят на проезжую часть. Также эти растения обладают антибактериальным эффектом и могут обеззараживать помещение.

№2 Драцена впитывает токсичные пары.

Эти экзотические комнатные цветы прекрасно справляются с очисткой воздуха. Их нужно ставить в помещениях, где недавно прошел ремонт, так как драцена очень хорошо очистит воздух от токсинов из испарений от нового линолеума, краски, обоев, клея, мебели.

№3 Кактус поглощает вредное воздействие от техники.

Бытовая техника, компьютеры, роутеры и другие приборы оказывают на человека негативное воздействие из-за электромагнитного излучения и ионизации воздуха. А кактус лучше всего способен снизить это негативное влияние.

№4 Герань для стабильных нервов.

Герань — это комнатные цветы, которые просто незаменимы в доме. Растение содержит эфирные масла, которые распространяются вокруг цветка. Их воздействие такого, что снижается уровень стресса, успокаивается нервная система, улучшается сон. Поэтому цветок можно ставить в спальне. Также герань эффективно поглощает запахи, а потому, если ее поставить на кухне, то ароматы из кухни не распространятся на всю квартиру.

№5 Фикус — универсальный спаситель.

Это самые полезные и эффективные комнатные цветы. Это лидер по очистке воздуха.

Фикус вырабатывает много кислорода, при этом очень мощно очищая воздух от токсинов — аммиака, формальдегида, бензола и других. Его листья даже пыль притягивают к себе.

Также эти комнатные растения обеззараживают воздух от бактерий, вирусов и грибков. А еще обладают успокаивающим действием на нервную систему, улучшают сон и нормализуют артериальное давление.

К тому же, фикус совершенно неприхотлив, может расти в тени и легко переносит периоды засухи, когда его забудут полить.


популярное за неделю

Мнение

Адзнака і сведчанне нараджэння сапраўднай нацыі
Адзнака і сведчанне нараджэння сапраўднай нацыі Сяргей Законнікаў
Зачем белорусские власти натягивают сову на глобус?
Зачем белорусские власти натягивают сову на глобус? Валерий Карбалевич
Перепись, досвидос!
Перепись, досвидос! Дмитрий Растаев
Мы требуем ухода Лукашенко
Мы требуем ухода Лукашенко Полина Шарендо-Панасюк