В Минске прошли новые пикеты «Европейской Беларуси» 24.10.2019, 22:36

Пикеты сегодня прошли по всей столице.

Пикеты «Европейской Беларуси» сегодня прошли по всему Минску. На них можно не только получить информационные материалы и пообщаться с кандидатами в депутаты и их доверенными лицами, но и поставить подпись за закрытие АЭС в Островце и присоединиться к гражданской кампании, передает пресс-служба «Европейской Беларуси».

Напомним, в субботу, 26 октября в Минске пройдет легальная встреча с кандидатами в депутаты от «Европейской Беларуси Павлом Юхневичем, Артемом Черняком, Оксаной Юшкевич, Еленой Терешковой и Ольгой Николайчик.

Место проведения - вход в торговый центр «Тивали» (улица Притыцкого, 29, станция метро "Спортивная"). Начало — в 16:00.