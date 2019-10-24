закрыть
24 октября 2019, четверг, 22:52
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

В Минске прошли новые пикеты «Европейской Беларуси»

  • 24.10.2019, 22:36
В Минске прошли новые пикеты «Европейской Беларуси»

Пикеты сегодня прошли по всей столице.

Пикеты «Европейской Беларуси» сегодня прошли по всему Минску. На них можно не только получить информационные материалы и пообщаться с кандидатами в депутаты и их доверенными лицами, но и поставить подпись за закрытие АЭС в Островце и присоединиться к гражданской кампании, передает пресс-служба «Европейской Беларуси».

Напомним, в субботу, 26 октября в Минске пройдет легальная встреча с кандидатами в депутаты от «Европейской Беларуси Павлом Юхневичем, Артемом Черняком, Оксаной Юшкевич, Еленой Терешковой и Ольгой Николайчик.

Место проведения - вход в торговый центр «Тивали» (улица Притыцкого, 29, станция метро "Спортивная"). Начало — в 16:00.


популярное за неделю

Мнение

Адзнака і сведчанне нараджэння сапраўднай нацыі
Адзнака і сведчанне нараджэння сапраўднай нацыі Сяргей Законнікаў
Зачем белорусские власти натягивают сову на глобус?
Зачем белорусские власти натягивают сову на глобус? Валерий Карбалевич
Перепись, досвидос!
Перепись, досвидос! Дмитрий Растаев
Мы требуем ухода Лукашенко
Мы требуем ухода Лукашенко Полина Шарендо-Панасюк