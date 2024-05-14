Шойгу рухнул Александр Невзоров

14.05.2024, 7:46

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Сергей Шойгу

Безумные потери и тщетность попытки прорыва скрыть не удалось.

Шойгу рухнул. Опереточность «наступления на Харьков» оказалась очевидной даже для Путина. Безумные потери и тщетность попытки прорыва скрыть не удалось.

Идиотизм генералов, даже лишенных коньяка и гаремов, остался на прежнем уровне. Как выяснилось опытным путем, дело было не в коньяке. Вместо Шойгу министром обороны назначен некто Белоусов. К войне и армии он имеет столько же отношения, сколько Рогозин к космосу, а Кравцов к просвещению и науке.

Ничем, кроме садизма и истеричности, это существо не известно. Но именно эти качества внушают наивному Путину некоторые надежды на глобальные фронтовые перемены.

Разумеется, на первых порах будет много хвастовства, речей и показухи. Белоусов – многозначительный нарцисс. Опытный позер. Он столь же пустое место, как глупый Шойгу, но его пустота хорошо отполирована. Новый министр будет бешено выпендриваться, изображая иной подход и иное качество человека. Но очень скоро г*внище русской армии засосет и растворит Белоусова. Его нос приплюснется, ноздри зарастут, а взгляд станет таким же тупым, как у Кожугетыча.

Александр Невзоров, Telegram