Помпео: Народ Украины должен знать, что Америка его поддерживает 4 27.10.2019, 18:37

Фото: Reuters

Америка ведет единую политику в отношении Украины.

В этом заверил Госсекретарь США Майк Помпео общаясь с журналистами во время своего пребывания в американском штате Канзас 24 октября. Об этом сообщает Крым.Реалии.

Он подчеркнул, что администрация США под руководством президента Дональда Трампа сделала для помощи Украине больше, чем администрация, возглавляемая президентом Бараком Обамой. Он также отметил, что США поддерживают усилия президента Украины Владимира Зеленского по преодолению коррупции.

Комментируя расследования, проводимые комитетами Палаты представителей Конгресса США в рамках импичмента президента, Помпео раскритиковал конгрессменов за чрезмерную таинственность и, в частности пожаловался, что Госдеп не получил доступа к стенограммам свидетельств американских дипломатов в Конгрессе, состоявшихся в этом месяце.

«Мы воплощаем важную стратегию Украины. Народ Украины должен знать, что Америка его поддерживает», ‒ подчеркнул Помпео отвечая на вопрос журналистки Лили Ву из KAKE-TV.

«Предыдущая администрация отказывалась предоставлять оборонительные военные системы народу Украины, оставляя их незащищенными перед российскими силами, захватившими Крым и Донбасс на востоке Украины. Эта администрация это изменила. У них новый лидер ‒ господин Зеленский, и мы очень надеемся, что коррупция, давно вредящая украинской экономике, будет искоренена при нем, и что мы сможем найти путь к уменьшению конфликта и восстановлению гордой Украины, какой она может стать».

Отвечая на вопрос журналиста KMUW Radio Стивена Бисаги о том, существовало ли два параллельных канала в отношениях с Украиной, о чем говорил в своих показаниях временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, Помпео еще раз отметил основные внешнеполитические приоритеты США в отношениях с Украиной.

«Мы воплощали единую миссию по отношению к Украине», ‒ заявил Помпео.

«Во-первых, там произошла смена руководства. Господин Зеленский был избран подавляющим большинством. Мы хотели поддержать его и убедиться, что он может успешно воплощать в жизнь то, что он обещал во время избирательной кампании. Он обещал искоренить коррупцию. Если вам известна история Украины, коррупция распространена, и от нее страдает народ Украины в каждой сфере украинской экономики. Поэтому стратегия заключалась в том, чтобы помочь искоренить коррупцию. Мы хотели бы поддержать господина Зеленского», ‒ заявил Помпео.

«Во-вторых, стране угрожает Путин и Россия. Когда мы начали службу, то увидели, что предыдущая администрация США не сделала ничего, чтобы защитить украинский народ, ничего, чтобы помочь им в обороне и ничего, чтобы поддержать их интересы в сфере безопасности. Мы предоставили оборонительную помощь. Государственный департамент, насколько помню, в этом году оказал помощь объемом около 140 миллионов долларов, чтобы они смогли восстановиться после случившегося во времена Обамы. Россияне зашли на Донбасс во времена президентства Обамы. Эта администрация США это изменила и оказывает поддержку Украине и Зеленскому в преодолении коррупции. Мощная, менее коррумпированная Украина, в которой обеспечивается безопасность населения ‒ это хорошо для Украины, хорошо для Европы и это сдерживает угрозы, поступающие из России...», ‒ отметил главный американский дипломат.

Помпео отказался комментировать вопросы, лежащие в центре расследования, проводимого комитетом Палаты представителей Конгресса США в рамках импичмента президента, однако выразил недовольство тем, что Государственный департамент не получил стенограммы показаний временно поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора и других сотрудников Государственного департамента, полученных в течение двух прошлых недель в комитетах Конгресса.

«Это неслыханно и народ Америки должен знать, что подобные расследования ранее проводились не так тайно, отдельно от учреждений, где работают эти талантливые дипломаты. К нам поступает только частичная информация, из-за утечек, организованных в чью-то пользу. Это несправедливо с точки зрения народа Америки», ‒ отметил чиновник.