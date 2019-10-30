Бойня в воинской части РФ: обнаружены новые факты 30.10.2019, 9:30

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РАМИЛЬ ШАМСУТДИНОВ

Солдаты части были связаны с обслуживанием ядерных боеприпасов.

Комиссия Минобороны, работающая в поселке Горный Забайкальского края, подтвердила "межличностный конфликт" и "психологическую несовместимость" солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова с одним из находившихся в составе караула офицеров. В то же время факты физического насилия ведомство не выявило. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с выводами комиссии.

"Версии о неуставных взаимоотношениях, избиениях и других видах физического насилия не нашли подтверждения. Но повышенная психическая нагрузка, испытываемая военнослужащими в ходе несения караульной службы, могла способствовать переходу межличностного конфликта к действиям, приведшим к трагедии", – заявил один из источников РБК.

Воинская часть, в которой произошел инцидент, расположена далеко от командования и военной прокуратуры, командиры редко контролировали обстановку, в частности подбор личного состава для дежурств и караулов, говорят оба источника РБК со ссылкой на предварительные результаты работы комиссии. Данный объект формально занимается обслуживанием ядерных боеприпасов.

"Допустившие нарушения командиры будут привлечены к ответственности вплоть до увольнения", – заявил РБК источник, близкий к комиссии.

Ранее сообщалось, что Шамсутдинов, расстрелявший 25 октября восьмерых сослуживцев, подвергся избиениям, унижениям и неуставному отношению со стороны старшего лейтенанта Пьянкова: он был среди жертв Рамиля.